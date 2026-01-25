Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Μπορεί η ποδοσφαιρική ομάδα να πλήγωσε τους φίλους της Παναχαϊκής (ήττα με 3-1 στην Πάτρα από τον Πέλοπα Κιάτου), όμως το τμήμα μπάσκετ έκανε και με το παραπάνω σήμερα το καθήκον του, φτάνοντας σε μια υπερπολύτιμη νίκη στο ντέρμπι με τη Δόξα Πύρρου Αρτας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Το τελικό 70-64 για τους «κοκκινόμαυρους» μπορεί να μην κάλυψε τη διαφορά της ήττας στον α΄ γύρο (-13), όμως και πάλι διατηρεί την Παναχαϊκή ζωντανή στο κόλπο της ανόδου στη National League 1, με αυτό το 1-1 νίκες που επιτεύχθηκε.

«Είναι μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με μας κι έχει ενισχυθεί σημαντικά με δύο πολύ καλούς παίκτες», σχολίασε ο προπονητής της Παναχαϊκής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Είμασταν αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα κι αυτό έγινε από όλους τους παίκτες μου. Τους δίνω πολλά συγχαρητήρια γιατί σήμερα έδειξαν μεγάλη διάθεση και πίστη στην ομάδα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι δύσκολο, όμως ξέρω ότι τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε δυσκολία. Είμαστε η Παναχαϊκή κι αυτό είναι που μας δυναμώνει περισσότερο. Πολλά μπράβο και πάλι σε όλα τα παιδιά!». Σε ό,τι αφορά τα «κλειδιά» του ντέρμπι, ο Θ. Λιόνας τόνισε τα εξής: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην πολύ καλή άμυνα που παίξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μείναμε προσηλωμένοι στην τακτική μας. Δεν άντεξαν στην πίεση μας».

Διαιτητές: Λογοθέτης-Μπερέτσος-Καραπάνος. Τα 10λεπτα: 22-20, 43-35 (ημ.), 56-57, 70-64.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 22, Οικονομίδης 2, Τσιμίδης 17, Νικολάου 12 (2), Κανελλάκης 5 (1), Μπίρμπας, Χρονόπουλος 6, Χριστόπουλος 4, Καραγγελής 2, Σάτοβιτς.

ΔΟΞΑ (Μάνθας): Τζόρτζεβιτς 23 (2), Λαζάρου 6, Καρλής 5, Ματσούκης 16 (1), Πολυμένης 9 (1), Παπούλιας 5, Λιαροκάπης, Χρήστου, Κρεμπούνης, Μήτσος.

Η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως, με τους οπαδούς της Παναχαϊκής να έχουν δημιουργήσει για μια ακόμη φορά «καυτή» ατμόσφαιρα στην Αγυιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



