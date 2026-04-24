Η BGS Alcohols επαναφέρει την παραγωγή αλκοόλης στην Πάτρα – Εμβληματική επένδυση 34 εκ. στη ΒΙΠΕ

Ξεκινά η υλοποίηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης των τελευταίων ετών στην Πάτρα, μετά την έγκριση της κρατικής επιχορήγησης για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προϊόντων αιθανόλης από τη BGS Alcohols. Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 34,29 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί μια σημαντική επανεκκίνηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή, με έμφαση στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η δημόσια ενίσχυση που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 19,02 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 55,81% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ο οποίος διαμορφώνεται στα 34,08 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού σε ποσοστό 39,32%, ενώ η ίδια συμμετοχή, ύψους 4,87%, θα προέλθει από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η νέα καθετοποιημένη μονάδα θα εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και θα εξειδικεύεται στην παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης. Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, υγροποίησης, ζύμωσης και απόσταξης, καθώς και προηγμένα συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης υποπροϊόντων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με την ετήσια παραγωγή αιθανόλης να υπερδιπλασιάζεται, από 10.000 σε 23.100 κυβικά μέτρα. Παράλληλα, θα παράγονται δύο βασικά υποπροϊόντα: διοξείδιο του άνθρακα προς αξιοποίηση, με ετήσια παραγωγή άνω των 8.300 τόνων, καθώς και ζωοτροφές τύπου DDGS, που εκτιμάται ότι θα φθάσουν τους 17.325 τόνους ετησίως.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας, καθώς τα υπολείμματα της παραγωγής αξιοποιούνται πλήρως, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας και δημιουργώντας πρόσθετες πηγές εσόδων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εγκατάσταση μονάδας καθαρισμού διοξειδίου του άνθρακα.

Το επενδυτικό σχέδιο ενσωματώνει επίσης ισχυρά στοιχεία πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Περίπου το 7,42% των επιλέξιμων δαπανών αφορά δράσεις βιωσιμότητας, όπως η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 MW, ενώ το 58,65% κατευθύνεται σε ψηφιακές τεχνολογίες, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Η επένδυση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, καθώς διαδέχεται μια ιστορική βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, όπου λειτουργούσε για περισσότερο από έναν αιώνα παραδοσιακή οινοπνευματοποιία. Με τη νέα μονάδα, η Πάτρα επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον χάρτη της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής, συνδυάζοντας την παράδοση με τις απαιτήσεις της νέας οικονομίας.

