Η BMW ανακαλεί πάνω από 330.000 αυτοκίνητα για πρόβλημα στη μίζα – Σε ποιες χώρες

Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα παραγωγής από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, τα οποία έχουν διατεθεί στην ευρωπαϊκή, την αμερικανική και την ασιατική αγορά

26 Σεπ. 2025 16:12
Pelop News

H αυτοκινητοβιομηχανία BMW ανακαλεί εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, λόγω προβλήματος στην μίζα, το οποίο θα μπορούσε στην χειρότερη περίπτωση να οδηγήσει ακόμη και σε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την BILD, η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα παραγωγής από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, τα οποία έχουν διατεθεί στην ευρωπαϊκή, την αμερικανική και την ασιατική αγορά. Μόνο στην Γερμανία θα ανακληθούν 136.500 αυτοκίνητα, ενώ στις ΗΠΑ θα ελεγχθούν περίπου 195.000.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα θα μπορούσε να διεισδύσει νερό σε ορισμένα σημεία της μίζας και να προκαλέσει διάβρωση, προειδοποιεί η BMW, καθιστώντας αδύνατη την εκκίνηση του κινητήρα. Θα μπορούσε επίσης να συμβεί βραχυκύκλωμα, οδηγώντας σε τοπική υπερθέρμανση της μίζας. Στην χειρότερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά του οχήματος, επισήμανε η εταιρία.

Η BMW δεν έχει δημοσιοποιήσει ακριβή αριθμό των αυτοκινήτων που επηρεάζονται και θα ενημερώσει απευθείας τους πελάτες της για την διαδικασία ανάκλησης του οχήματός τους.
