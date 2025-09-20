Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα

Μια προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, παρουσιάζοντάς τους όλους με το όνομα «Ρον Αράντ», του ισραηλινού αεροπόρου που αγνοείται από το 1986. Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της υποταγής του [αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Το μήνυμα στοχοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον πως αρνείται κάθε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, ενώ ταυτόχρονα επιρρίπτει στον Ζαμίρ την ευθύνη για την εκτέλεση του σχεδίου κατάληψης της Γάζας, παρά την υποτιθέμενη αρχική του διαφωνία.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν φόβους ότι οι δικοί τους άνθρωποι μπορεί να έχουν την ίδια τύχη με τον Ρον Αράντ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία απελευθέρωσης. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, διάφορες οργανώσεις που πρόσκεινται στη Χαμάς κρατούν συνολικά 48 ομήρους. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων, με τον θάνατό τους να έχει επιβεβαιωθεί από τις IDF. Υπολογίζεται ότι 20 βρίσκονται εν ζωή, ενώ σοβαρές ανησυχίες υπάρχουν για δύο ακόμη. Στη λίστα καταγράφεται και η σορός ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Ποιος ήταν ο Ρον Αράντ

Ο Ρον Αράντ υπήρξε πιλότος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) και μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος Phantom. Στις 16 Οκτωβρίου 1986, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε κοντά στη Σιδώνα, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού θέσεων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο συγκυβερνήτης του διασώθηκε, όμως ο ίδιος συνελήφθη ζωντανός από τη σιιτική οργάνωση Αμάλ και αργότερα παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.

Αν και αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι κρατούνταν αιχμάλωτος στον Λίβανο, στη συνέχεια η τύχη του έγινε ασαφής. Παρά τις διαπραγματεύσεις, τις μυστικές αποστολές και τις προσπάθειες ανταλλαγής αιχμαλώτων από το Ισραήλ, δεν υπήρξε ποτέ επιβεβαίωση για την τύχη του. Επισήμως θεωρείται ότι πέθανε αιχμάλωτος τη δεκαετία του 1990, πιθανότατα λόγω κακών συνθηκών κράτησης. Η σορός του δεν έχει επιστραφεί ποτέ.

Έκτοτε, το όνομά του έχει καταστεί σύμβολο των αγνοουμένων στρατιωτών του Ισραήλ και παραμένει σημείο αναφοράς στη δημόσια σφαίρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



