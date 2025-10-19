Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

http://Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα και απομένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.

