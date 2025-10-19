Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα και απομένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας
19 Οκτ. 2025 11:59
Pelop News

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

http://Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα και απομένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ