Η Χαμάς για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: «Φρικτό έγκλημα»

Η Χαμάς χαρακτήρισε «φρικτό έγκλημα» την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε χθες Σάββατο (28.02.2026) τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένθερμου υποστηρικτή του παλαιστινιακού κινήματος.

“Εμείς, στη Χαμάς, θρηνούμε για τον χαμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ”, ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ και η φασιστική κυβέρνηση κατοχής (σ.σ. το Ισραήλ) φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτή την κατάφωρη επίθεση και αυτό το φρικτό έγκλημα κατά της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και για τις σοβαρές της επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



