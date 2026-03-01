Η Χαμάς για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: «Φρικτό έγκλημα»

“Εμείς, στη Χαμάς, θρηνούμε για τον χαμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ”, ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η Χαμάς για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: «Φρικτό έγκλημα»
01 Μαρ. 2026 13:36
Pelop News

Η Χαμάς χαρακτήρισε «φρικτό έγκλημα» την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε χθες Σάββατο (28.02.2026) τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ένθερμου υποστηρικτή του παλαιστινιακού κινήματος.

“Εμείς, στη Χαμάς, θρηνούμε για τον χαμό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ”, ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ και η φασιστική κυβέρνηση κατοχής (σ.σ. το Ισραήλ) φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτή την κατάφωρη επίθεση και αυτό το φρικτό έγκλημα κατά της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και για τις σοβαρές της επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
16:25 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ