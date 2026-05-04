Η Co2gether θα εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό του Public για εξυπηρέτηση της τρίτης ηλικίας

Η πατρινή κοινωνική επιχείρηση Co2gether, σε συνεργασία με την COMM’ON, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για το προσωπικό των καταστημάτων Public σε όλη την Αττική.

04 Μάι. 2026 16:36
Σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται δημογραφικά, επηρεάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το λιανεμπόριο, τα Public καινοτομούν εγκαινιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία» σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η πατρινή κοινωνική επιχείρηση Co2gether, σε συνεργασία με την COMM’ON, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για το προσωπικό των καταστημάτων Public σε όλη την Αττική.

Με αφετηρία τον πολιτισμό και τη διαχρονική τους σύνδεση με τη γνώση, τα Public επεκτείνουν τον κοινωνικό τους ρόλο, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας εμπειρίας λιανικής που σέβεται και συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Αλλάζοντας την κουλτούρα εξυπηρέτησης

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η εκπαίδευση των εργαζομένων, η οποία σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την Co2gether, αξιοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες βιωματικής μάθησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • 18 βιωματικά εργαστήρια
  • εκπαίδευση πωλητών, managers και στελεχών
  • παροχή πρακτικών εργαλείων κατανόησης και ενσυναίσθησης

Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με:

  • χρήση στολής προσομοίωσης γήρατος
  • διαδραστικά παιχνίδια κατάρριψης στερεοτύπων
  • ασκήσεις role-playing (παιχνίδια ρόλων)

Στόχος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων εξυπηρέτησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε εργαζόμενους από όλα τα καταστήματα Public της Αττικής, με προοπτική σταδιακής επέκτασης και ενσωμάτωσης της νέας φιλοσοφίας σε ολόκληρο το δίκτυο.

 

Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αντίκτυπο

Με σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας να ανήκει πλέον σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, δημιουργούνται νέα δεδομένα που απαιτούν προσαρμογή τόσο στην εξυπηρέτηση όσο και στη συνολική εμπειρία πελάτη.

Το «Δίχως Ηλικία» στοχεύει:

  • στην αλλαγή της κουλτούρας εξυπηρέτησης
  • στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης των εργαζομένων
  • στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Παράλληλα, η πρωτοβουλία υλοποιείται σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public, μέσα από παρεμβάσεις όπως σημεία ανάπαυσης και ανάγνωσης, που επιτρέπουν μια πιο άνετη και εύκολη εμπειρία αγορών.

Προς ένα πιο συμπεριληπτικό λιανεμπόριο

Η συμβολή της Co2gether ενισχύει ουσιαστικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Η πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία» δεν αποτελεί απλώς μια σειρά ενεργειών, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό μοντέλο λιανικής, που αναγνωρίζει ότι η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά μέρος της πολυμορφίας της κοινωνίας μας.

Με οδηγό τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, τα Public με την υποστήριξη της Co2gether, επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία αγορών, δημιουργώντας έναν χώρο όπου κάθε ηλικία έχει θέση, φωνή και αξία.

 

