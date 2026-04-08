Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού χτύπησε σήμερα το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της CrediaBank, που προέκυψαν από την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ ευχάριστο κλίμα, σε μια στιγμή εορτασμού της δυναμικής πορείας της CrediaBank και της ισχυρής εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας, όπως αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της ΑΜΚ ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ κατά 3,8 φορές, με συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν το €1,1 δισ.

Μετά τους χαιρετισμούς του Νίκου Κοσκολέτου, CFO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Μιχαήλ Φέκκα, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε δήλωσή της, η Ελένη Βρεττού ανέφερε: «Σήμερα, χτυπάμε το καμπανάκι με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: τη μετάβαση από μια περίοδο ανασυγκρότησης σε μια νέα φάση ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την ευρύτατη συμμετοχή επενδυτών υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και χιλιάδων ιδιωτών επενδυτών επιβεβαιώνει στην πράξη την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική μας. Ειδικά, σε μια συνθήκη γεωπολιτικής αστάθειας, αυτή η εμπιστοσύνη έχει διπλάσια αξία και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς. Ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» στην ομάδα της CrediaBank που εδώ και 3 χρόνια «βάζει πλάτη» για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να πετύχουμε στόχους που έμοιαζαν ακατόρθωτοι, στους μετόχους και τους συνεργάτες μας για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη, αλλά και τους νέους μας επενδυτές, που αναγνώρισαν όσα έχουμε πετύχει και στηρίζουν όσα σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα. Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, δημιουργώντας πλέον έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Δε σταματάμε εδώ όμως. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με έναν στόχο: να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους.»

Η CrediaBank συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Ομάδα της CrediaBank και μεταξύ άλλων, η κυρία Νατάσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Νικόλαος Γεραντώνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Partner Thrivest Holding, o κ. Γιάννης Αργυρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Thrivest Holding, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Υπερταμείου και ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Nominee Director του Υπερταμείου, ο κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Morgan Stanley, o κ. Γιώργος Κάτσικας Διευθύνων Σύμβουλος της UBS, ο κ. Guiseppe Giano, Πρόεδρος Δ.Σ. της Euroxx Securities, η κυρία Madeleine Horrocks, Partner Hogan Novells, ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner Milbank LLP, ο κ. Πάρις Οικονόμου, Επικεφαλής Wholesale Banking Optima Bank, ο κ. Νίκος Παντελάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pantelakis Securities και ο κ. Θεόδωρος Βαρελάς, Director Pantelakis Securities, o κ. Γιώργος Μπερσής, Managing Partner Potamitis Vekris, ο κ. Αλέξανδρος Βάρλας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Ambrosia Capital, ο κ. Νίκος Παπαχριστόπουλος, Partner Bernitsas Law κ.α.

