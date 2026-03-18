Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ΠΑΟΚ και 14 πρόσωπα

Η ΔΕΑΒ έκανε γνωστό ότι κλήθηκε σε απολογία ο ΠΑΟΚ για την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Στη ανακοίνωση αναφέρεται ότι έγινε “απειλή άσκησης βίας, εξύβρισης και προπηλακισμών” των δημοσιογράφων.

Μαζί με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία και 14 φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ: “4. Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025“.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



