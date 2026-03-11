«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

Τι επισημαίνεται σε ανακοίνωση, διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού
11 Μαρ. 2026 7:59
Pelop News

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. εκδόθηκε ανακοίνωση για τον θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ύστερα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», το πλάνο της Κυβέρνησης για αισχροκέρδεια στα καύσιμα

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, η ανάγκη να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό από όλους, ιδιαίτερα όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια, εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο κατέληξε, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, λίγο πριν, με επίσημη αναφορά της προς τις αρχές, κατήγγειλε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού που, όπως υποστήριζε, δεχόταν μέσα στην τάξη από συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.

Για τις συνθήκες θανάτου διεξάγονται έρευνες τόσο σε εισαγγελικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ παράλληλα, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε το υπουργείο Παιδείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:59 «Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού
7:51 «Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», το πλάνο της Κυβέρνησης για αισχροκέρδεια στα καύσιμα
7:39 Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
7:30 Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο
7:25 Πυρηνικό δίλημμα: Προφανώς, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία
7:16 Κόκκινος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones
7:06 Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα
23:59 Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
23:39 «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ