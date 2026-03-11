«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. εκδόθηκε ανακοίνωση για τον θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ύστερα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, η ανάγκη να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό από όλους, ιδιαίτερα όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια, εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο κατέληξε, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, λίγο πριν, με επίσημη αναφορά της προς τις αρχές, κατήγγειλε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού που, όπως υποστήριζε, δεχόταν μέσα στην τάξη από συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.

Για τις συνθήκες θανάτου διεξάγονται έρευνες τόσο σε εισαγγελικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ παράλληλα, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε το υπουργείο Παιδείας.

