Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen

Μία παραίτηση στον ενηµερωτικό τοµέα του Open προκάλεσε η διαρροή του ηχητικού από την πολύ φορτισμένη συνοµιλία – στο όριο του καυγά – που είχε ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης µε τους παρουσιαστές Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραµήτρου, και ειδικά αυτήν!

Η διεύθυνση του σταθµού ζήτησε εξηγήσεις, ενώ οι παρουσιαστές ήρθαν σε ρήξη µε τον αρχισυντάκτη, ο οποίος αναγκάστηκε να υποβάλει παραίτηση, εξέλιξη που προκαλεί σοβαρό προβληµατισµό σε αυτήν τη συγκυρία, δεδοµένης της ικανοποιητικής πορείας της εκποµπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση δεν ήρθε τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με ένα έντονο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με καλεσμένο τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η ατμόσφαιρα στο πλατό ήταν ήδη φορτισμένη, καθώς η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου πίεζε τον υπουργό με τις ερωτήσεις της. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δηµιουργούνται εντάσεις στην ενηµερωτική ζώνη του καναλιού της Παιανίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καθώς σε γενικές γραµµές σχεδόν το σύνολο των ενηµερωτικών προγραµµάτων πηγαίνει καλά για τα δεδοµένα του Open.

Ωστόσο, ο βραχνάς των µετρήσεων παραµένει και, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει τη γενικότερη λειτουργία του σταθµού. Παρά την γκρίνια και τη δυσφορία ακόµα και για τη λογική των µετρήσεων, µε φόντο τις χαµηλές επιδόσεις, το κανάλι υπέγραψε ανανέωση της σύµβασης µε την εταιρεία µέτρησης Nielsen µέχρι τις 31 Ιουλίου.

