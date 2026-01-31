Η διάσωση έγινε από την οροφή: Αυτή τη φορά η εκκένωση του «Αγ. Ανδρέα» έγινε στο πλαίσιο άσκησης

Δίνοντας ραντεβού για την επόμενη άσκηση και ευχόμενοι να μη χρειαστεί ξανά το νοσοκομείο να έρθει αντιμέτωπο με ένα πραγματικό γεγονός πυρκαγιάς ή σεισμού, υγειονομικό προσωπικό, διοίκηση και σώματα ασφαλείας ολοκλήρωσαν χθες την άσκηση εκκένωσης του νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας».

Παρά τη βροχή, όλες οι δυνάμεις ήταν χθες το πρωί παρατεταγμένες στον προαύλιο χώρο του «Αγ. Ανδρέα». Οταν οι σειρήνες ήχησαν όλοι έτρεξαν στα πόστα τους, δρώντας με ταχύτητα και με στόχο τη διάσωση όλων των ασθενών που βρίσκονταν στη φλεγόμενη πτέρυγα.

Επρόκειτο για άσκηση μερικής εκκένωσης υγειονομικού σχηματισμού, με την κωδική ονομασία «ΑΡΤΕΜΙΣ», στο πλαίσιο αντιμετώπισης σεισμού και πυρκαγιάς, με ενεργοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων «Σώστρατος» και «Περσέας».

Η άσκηση, η οποία διεξήχθη υπό βροχή, είχε ως στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του νοσοκομείου, τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την αποτελεσματικότητα του συντονισμού και της επικοινωνίας σε συνθήκες κρίσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία ασφαλούς μετακίνησης ασθενών, στην προστασία του προσωπικού και στην ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κρίσιμων δομών.

«Το προσωπικό μας απέδειξε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Είχε άψογη συνεργασία με τους διασώστες και το αποτέλεσμα της άσκησης ήταν επιτυχές. Καταγράψαμε τις ανάγκες που έχουμε, τα αδύνατα σημεία μας, ώστε να τα καλύψουμε και είμαστε πλήρως έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος στην πραγματικότητα. Αλλωστε, το νοσοκομείο μας έχει δοκιμαστεί και στον σεισμό και στη φωτιά και απέδειξε την ετοιμότητά του» μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπάκαβος.

Η άσκηση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του ΚΕΠΥ, τη συνδρομή της 6ης ΥΠΕ, με επικεφαλής τον διοικητή της Ηλία Θεοδωρόπουλο, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ Πάτρας, της ΕΛΑΣ, της Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ και του Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

