Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας

Τρεις μόλις ημέρες πριν βρεθεί νεκρός, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα είχε καταθέσει τη νέα του διαθήκη, γεγονός που ρίχνει νέο φως στη σοκαριστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του. Θύματα ήταν ο ίδιος και ο 62χρονος επιστάτης του.

Η αποκάλυψη ότι η διαθήκη του άτυχου επιχειρηματία συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025 και κατατέθηκε την ίδια ημέρα στον συμβολαιογράφο προκαλεί νέα ερωτήματα και αναθερμαίνει το ενδιαφέρον των Αρχών για τα κίνητρα της δολοφονίας. Το άνοιγμά της σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο Πύλου ήρθε να δώσει νέα τροπή στις έρευνες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Αντώνη Κατσά, το έγγραφο ξεκινούσε με τη φράση: «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου». Λόγια που, όπως σημείωσε ο συνήγορος, μαρτυρούν τον φόβο του θύματος για επικείμενο κίνδυνο.

«Αυτό δείχνει πανικό. Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε ότι κάτι θα συμβεί — και μάλιστα άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πώς είναι δυνατόν, όταν ο κίνδυνος είναι τόσο εμφανής, να μην λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος είχε ήδη καταθέσει προηγούμενη διαθήκη τον Οκτώβριο του 2024, η οποία όμως αποσύρθηκε αμέσως μετά τη σύνταξη της νέας. Το περιεχόμενό της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό ίσως συνδέεται με τα αίτια του εγκλήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



