Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας

Μόλις τρεις ημέρες πριν δολοφονηθεί, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα είχε συντάξει και καταθέσει τη νέα του διαθήκη. Το περιεχόμενό της και οι συνθήκες γύρω από αυτήν ανοίγουν νέα κεφάλαια στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
10 Οκτ. 2025 11:06
Pelop News

Τρεις μόλις ημέρες πριν βρεθεί νεκρός, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα είχε καταθέσει τη νέα του διαθήκη, γεγονός που ρίχνει νέο φως στη σοκαριστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του. Θύματα ήταν ο ίδιος και ο 62χρονος επιστάτης του.

Η αποκάλυψη ότι η διαθήκη του άτυχου επιχειρηματία συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025 και κατατέθηκε την ίδια ημέρα στον συμβολαιογράφο προκαλεί νέα ερωτήματα και αναθερμαίνει το ενδιαφέρον των Αρχών για τα κίνητρα της δολοφονίας. Το άνοιγμά της σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο Πύλου ήρθε να δώσει νέα τροπή στις έρευνες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Αντώνη Κατσά, το έγγραφο ξεκινούσε με τη φράση: «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου». Λόγια που, όπως σημείωσε ο συνήγορος, μαρτυρούν τον φόβο του θύματος για επικείμενο κίνδυνο.
«Αυτό δείχνει πανικό. Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε ότι κάτι θα συμβεί — και μάλιστα άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πώς είναι δυνατόν, όταν ο κίνδυνος είναι τόσο εμφανής, να μην λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος είχε ήδη καταθέσει προηγούμενη διαθήκη τον Οκτώβριο του 2024, η οποία όμως αποσύρθηκε αμέσως μετά τη σύνταξη της νέας. Το περιεχόμενό της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό ίσως συνδέεται με τα αίτια του εγκλήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ