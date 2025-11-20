Η Δικαιοσύνη γίνεται πιο γρήγορη: Πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται σε έως 280 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αχαΐας

Με την συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας και, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με τον νέο Δικαστικό Χάρτη «επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης».

Μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (νόμος 5108/2024), ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες.

Παράλληλα, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων στις πρωτοδικειακές περιφέρειες της χώρας, όπως της Πάτρας, μειώθηκε σημαντικά, με τις ημέρες να περιορίζονται από 705 σε 364. Δηλαδή, επήλθε μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων κατά περίπου 53,2% (από τα δυο χρόνια σε ένα έτος περίπου), γεγονός που καταδεικνύει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Την ίδια στιγμή, από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν την εφαρμογή του, το ποσοστό εκκαθάρισης στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας αυξήθηκε από 90% στην περίοδο 16/09/2023–30/06/2024 και σε 98,7% την περίοδο 16/09/2024–30/06/2025. Κάτι που μαρτυρά σχεδόν πλήρη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων.

Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Και όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη μεταφορά δικαστικής ύλης που έχει ήδη γίνει στους δικηγόρους και στην μεταφορά ύλης στους συμβολαιογράφους που θα γίνει πολύ σύντομα, τα αποτέλεσμα στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης θα φτάσουν τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κάτι που παράλληλα έδωσε ταχύτερη και καλλίτερη πρόσβαση των πολιτών στους 113 δικαστικούς σχηματισμούς (δικαστήρια) της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

