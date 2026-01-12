Η Δημοκρατία απαιτεί την επιστολική ψήφο

Σε πολλά ζητήματα η Ελλάδα μοιάζει με χώρα καθυστέρησης, ή έστω στασιμότητας. Το αγροτικό είναι μια μεγάλη απόδειξη. Μετά από 40 χρόνια και 186 δισ. από την ΕΕ, η μόνη πολιτική ήταν επιδοτήσεις. Δεν είναι η μόνη απόδειξη όμως. Μια άλλη είναι η επιστολική ψήφος.

Ενας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν ψηφίζει ενώ το θέλει, διότι σχεδόν του το απαγορεύουν. Ενας ψηφοφόρος των Ιωαννίνων, που εργάζεται στην Αθήνα, θέλει 200 ευρώ μόνο για βενζίνες και διόδια για να πάει να ψηφίσει. Δεν θα πάει. Υπάρχουν επίσης χιλιάδες άνθρωποι που προσωρινά βρίσκονται στο εξωτερικό ή και εργάζονται εκεί. Πολλοί δεν έρχονται.

Σκεφτείτε ακόμη και τους υπερήλικες ή τους ασθενείς. Ολοι αυτοί μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, κάτι που ισχύει σε πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο από τις οποίες οι επτά είναι ευρωπαϊκές.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο διορθώνοντας τις αδυναμίες της επιστολικής ψήφου αλλά μόνο για τους αποδήμους Ελληνες. Ωστόσο η πρώτη απόπειρα, έστω και μισή, λειτούργησε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες εκλογές χωρίς επιστολική ψήφο, εγγράφηκαν 25.610 ψηφοφόροι, αλλά στην κάλπη πήγαν μόλις 17.365.

Ομως, στις ευρωεκλογές του 2024, όπου επιτράπηκε η επιστολική ψήφος, οι εκλογείς διπλασιάστηκαν σε 50.204 και οι συμμετέχοντες σε 36.645, ανεβάζοντας τη συμμετοχή στο 73% όταν στις κάλπες μέσα στην Ελλάδα πήγε και ψήφισε μόνο το 41%.

Τώρα η κυβέρνηση θα δίδει στους αποδήμους και τρεις βουλευτές, με αποτέλεσμα να έχουν τη δική τους φωνή μέσα στο Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να έχουν πια σωστή επιστολική ψήφο οι απόδημοι και να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Ελληνες πολίτες μέσα στην ίδια τους τη χώρα;

Το 2024 η κυβέρνηση επιχείρησε να εισαγάγει την επιστολική ψήφο για όλους, όμως η αντιπολίτευση, κακώς δεν στήριξε τη σχετική τροπολογία υποστηρίζοντας ότι εισήχθη αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση. (Η τακτική του «όχι» σε όλα).

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που αθροίζουν 189 βουλευτές μπορούν με μερικούς βουλευτές ακόμη, να φτάσουν τους 200 και η επιστολική ψήφος να εφαρμοστεί αυξάνοντας εντυπωσιακά τη συμμετοχή.

Είναι ζήτημα δημοκρατίας να εφαρμόσει επιτέλους και η Ελλάδα την επιστολική ψήφο για όλους τους Ελληνες.

