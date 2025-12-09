Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο

Οι πολίτες τοποθετούν τον πρώην πρωθυπουργό κυρίως στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%)

09 Δεκ. 2025 20:41
Στο πολιτικό σκηνικό επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση της Prorata για τη Ναυτεμπορική ΤV.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» – Πότε θα έρθει

Στη δημοσκόπηση της Prorata για τη Ναυτεμπορική ΤV οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν στο πως βλέπουν το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον ενεργό πολιτική.

Στο ερώτημα για το ποια συναισθήματα προκαλεί μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο με τις απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

29%: «Με αφήνει αδιάφορο»
21%: «Με θυμώνει»
13%: «Με κάνει να ελπίζω»
12%: «Μου προκαλεί περιέργεια»
11%: «Με θλίβει»
10%: «Με φοβίζει»
3%: «Με χαροποιεί»

Τα βασικότερα μειονεκτήματα
Τα δυο βασικότερα μειονεκτήματα που αναφέρουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η ασυνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η απουσία ειλικρίνειας.

Τα πλεονεκτήματα
Τα δυο σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στον πρώην πρωθυπουργό, είναι ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» και είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ωστόσο ένα 56% απαντά ότι δεν έχει πλεονεκτήματα.

Πρόθεση ψήφου για έναν νέο πολιτικό φορέα
Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα 22% το θεωρεί βέβαιο και σχετικά πιθανό.

Μπορεί νέο κόμμα να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό»;
Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, σίγουρα και μάλλον απαντά συνολικά ένα 31%, ενώ το 65% δηλώνει σίγουρα και μάλλον όχι.

Στο ερώτημα στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Οι πολίτες τοποθετούν σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%).

