Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας εκφράζει τη στήριξή της στον αγώνα των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παραγωγών και εμπόρων, υπερασπιζόμενη τα δίκαια αιτήματά τους. Μαζί με τους αγρότες, οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών διεκδικούν την προστασία της γης τους και των οικογενειών τους από τις πολιτικές της Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης, που απειλούν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Όπως σημειώνεται, ολόκληρος ο λαός βρίσκεται κοντά στους αγρότες και τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, καθώς η μείωση της παραγωγής και η εκτίναξη του κόστους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την πρόσβαση στα βασικά προϊόντα διατροφής, με αποτέλεσμα την ακρίβεια και την εκμετάλλευση προς όφελος λίγων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, στηρίζει τον αγώνα των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παραγωγών και εμπόρων και στέκεται δίπλα τους διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που είναι συγκεκριμένα και δίκαια. Μαζί με τους αγρότες, υπερασπίζονται τη γη τους και τις οικογένειες τους ενάντια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς από τις πολιτικές της Ε.Ε. και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Κοντά στους αγρότες και τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, είναι όλος ο λαός, γιατί χωρίς αγρότες και λαϊκές αγορές, ο ίδιος ο λαός πληρώνει την ακρίβεια και την εκμετάλλευση για τον πλουτισμό των λίγων, στερούμενος ακόμα και τα βασικά προϊόντα διατροφής.

Όλες οι Ομοσπονδίες των Λαϊκών Αγορών, προχωρούν από σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σε Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, διεκδικώντας μεταξύ άλλων, μείωση του κόστους παραγωγής σε πετρέλαιο, ρεύμα, αγροεφόδια, ουσιαστικές τροποποιήσεις στον ν. 4849/2021, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ με γενναίες αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες λόγω της κλιματικής αλλαγής (χαλάζι – παγετός – πλημμύρες – πυρκαγιές) στο 100% των ζημιών, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, που τους φορολογεί για εισοδήματα που δεν υπάρχουν και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο σε 120 δόσεις, ενώ είναι κάθετα αντίθετοι στην συμφωνία mercosur, που πλήττει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό.

