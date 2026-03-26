Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο της Παρασκευής στην πλατεία Γεωργίου

Θέση υπέρ της συμμετοχής στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο της Παρασκευής 27 Μαρτίου παίρνει η Δημοτική Αρχή Πάτρας, η οποία καλεί σε μαζική παρουσία στην πλατεία Γεωργίου στις 7 μ.μ., στο πλευρό σωματείων και φορέων της πόλης. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται το αίτημα να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές εξελίξεις, αλλά και να μην επιβαρυνθεί ξανά η κοινωνία με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης.

Η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής συνδέεται άμεσα με το ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου. Στο κείμενο αυτό καταγράφεται η αντίθεση στη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας, στις διευκολύνσεις προς ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά και στη χρήση στρατιωτικών υποδομών της περιοχής, όπως ο Άραξος και η Ανδραβίδα, στο πλαίσιο ευρύτερων πολεμικών σχεδιασμών.

Παράλληλα, στο ίδιο ψήφισμα αποτυπώνεται η ανησυχία ότι οι διεθνείς εξελίξεις μπορεί να μεταφέρουν νέες πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, είτε μέσα από ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά είτε μέσα από ευρύτερες επιπτώσεις στο λαϊκό εισόδημα. Σε αυτή τη βάση, η κινητοποίηση δεν αποκτά μόνο αντιπολεμικό αλλά και έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, με αιτήματα που αφορούν την προστασία εργαζομένων, νοικοκυριών και επαγγελματιών από τις συνέπειες της κρίσης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλονται είναι η καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς, η επιστροφή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων που βρίσκονται εκτός συνόρων, η αποτροπή κάθε σχεδίου για πυρηνικά στον Άραξο, αλλά και η λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, ενώ τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν και οι ανακοινώσεις στήριξης από σωματεία και συλλογικούς φορείς της περιοχής.

Έτσι, η κινητοποίηση της Παρασκευής αποκτά και τοπικό πολιτικό αποτύπωμα, καθώς η Πάτρα μπαίνει ανοιχτά στο κάδρο των αντιδράσεων απέναντι στην πολεμική εμπλοκή και στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές και όσοι συμμετέχουν, δεν αφορούν μόνο τη διεθνή σκηνή αλλά και την ίδια την κοινωνία.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Στο συλλαλητήριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου, μέχρι τώρα συμμετέχουν:

Εργατικό Κέντρο Πάτρας Δημοτική Αρχή Πάτρας Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας – Δυτικής Αχαΐας ΣΕΑΑΝ Αχαΐας Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας και των Δήμων της πρώην επαρχίας Πάτρας «Η Ένωση» Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Ν. Αχαΐας Συνδικάτο Διανομέων – Ντελιβεράδων Ν. Αχαΐας Σωματείο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών «Η Ενότητα» Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) Ν. Αχαΐας Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων στην «Praktiker Hellas AE» Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων Ποτών – Τροφίμων Ν. Αχαΐας Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας Ένωση Εργαζομένων EL-PACK Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας ιδιωτικού Δικαίου & ΝΠΙΔ Ν. Αχαΐας Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας (μέλος της ΟΓΕ) Σωματείο Εργαζομένων στις επιχειρήσεις Ομίλου «Σκλαβενίτη» Ν. Αχαΐας Σωματείο Εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας ΑΕ Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τύπου – Χάρτου και Γραφικών Τεχνών Ν. Αχαΐας Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίου και Ερευνητικών Κέντρων Πάτρας Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Δ. Ελλάδος Φοιτητικός Σύλλογος Φαρμακευτικής Παν. Πατρών Φοιτητικός Σύλλογος Σχολής Θεατρικών Σπουδών Παν. Πατρών Πελοποννήσου Φοιτητικός Σύλλογος Νοσηλευτικής Παν. Πατρών Συντονιστικό Αγώνα Μαθητών Πάτρας Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καστελλοκάμπου Σωματείο Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και λοιπών Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πατρέων Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων Ιντρασοφτ – Παράρτημα Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων Med Frigo Πανελλαδική Ένωση Νοσοκόμων – Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης – Παράρτημα Πάτρας Νοσοκομείου Ρίου Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Δυτικής Ελλάδας. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αχαΐας ΣΠΑΠ ΟΣΕ Σωματείο Υπαλλήλων Δήμου Πάτρας Σωματείο Καθαριότητας Δήμου Πάτρας Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑΠ Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών και Περιχώρων Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρόης Σύλλογος Γονέων 25 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Σωματείο Ποτών – Τροφίμων Δ. Αχαΐας – Ανδραβίδας – Κυλλήνης Σύλλογος Γονέων 56 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Σωματείο Εργαζομένων ΘΠΚ «H ΜΕΡΙΜΝΑ» ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ Παράρτημα Πάτρας Σύλλογος Συνταξιούχων Πάτρας ΟΑΕΕ Πάτρας και περιχώρων

Στο πλαίσιο της επιτυχίας του συλλαλητηρίου τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, οργανώνουν πλατιά εξόρμηση στους χώρους δουλειάς.

Πέμπτη 26/3

Εργοτάξιο Νοσοκομείου Ρίου

Εργοτάξιο ΑΚΤΩΡ στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Εργοτάξιο στα έργα της ΝΕ.Ο Πατρών Πύργου.

Εργοστάσιο Μετάλλου ΒΙΟΣΕΝ

Εργοστάσιο Μετάλλου ΖΙΚΟΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Μέγαρο του ΟΤΕ

Σε ειδικότητες ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-Επισιτισμού στο Δημόσιο ΣΑΕΚ Αγίας Σοφίας.

Στην Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο Ξενοδοχείο ACHAIA BEACH

Στο εμπορικό κέντρο TOP PARKS

Στην Βιοτεχνία Τύπoυ-Χάρτου PATRAS BAGS και MULTI STICK.

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αφροδίτη»

Παρασκευή 27/3

Συμβατικές Οικοδομές Κέντρου και Βόρειου Τομέα Πάτρας.

Στις αποθήκες του LIDL στην ΒΙΠΕ

Συσκευαστήρια τυποποίησης αγροτικών προϊόντων στην Δυτική Αχαΐα.

Στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ (PATRAS MALL,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,ΡΙΟ).

Ξενοδοχεία Κέντρου Πάτρας

