Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»

Στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας βρέθηκε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με τον Αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα να συμμετέχει στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της πλατείας Γεωργίου, μεταφέροντας το ψήφισμα στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου.

06 Νοέ. 2025 13:06
Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έδωσε το «παρών» στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών.

Εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στη συγκέντρωση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος παρέδωσε στους διοργανωτές το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο ο Δήμος στηρίζει τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα δημόσιο σχολείο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αντιτασσόμενη στις πολιτικές που, όπως αναφέρει, «μετατρέπουν το σχολείο σε ένα ατελείωτο, βαθμοθηρικό, εξεταστικό κέντρο».

Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας τόνισε: «Στο νομό μας τα κενά των εκπαιδευτικών είναι εκατοντάδες, στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και στην Ειδική Αγωγή. Οι μικροί μαθητές είναι στοιβαγμένοι σε συγχωνευμένα 25άρια τμήματα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, τις ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία. Τα σχολικά κτίρια είναι απαρχαιωμένα και χρειάζονται ολοκληρωμένο κρατικό σχεδιασμό επισκευών και παρεμβάσεων».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως: «Η Δημοτική Αρχή είναι μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, και αγωνίζεται μαζί τους για το μέλλον όλων των παιδιών».

Η παρουσία του Δήμου Πατρέων στο συλλαλητήριο, όπως τονίζεται, εντάσσεται στη σταθερή του θέση υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία και τη σχολική στέγη.

