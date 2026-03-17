Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα

Θέμα χρόνου είναι να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες με τη Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση του οικοπέδου για το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ.

Η διοίκηση της ΝΕΠ στα... κάγκελα
17 Μαρ. 2026 19:20
Pelop News

Σύσσωμη για ένα ακόμη παιχνίδι στα… κάγκελα του κολυμβητηρίου «Α. Πεπανός», η διοίκηση της ΝΕΠ. Από τη στιγμή, πάντως, που το έργο της Ανδρικής ομάδας πόλο των «δελφινιών» απέναντι στον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας, ήταν εξαιρετικά δύσκολο, η κουβέντα περιστράφηκε κυρίως στις επιτυχίες των Μίνι Παίδων και των Κορασίδων του Συλλόγου, αλλά και στις συζητήσεις με τον Δήμο Πατρέων για την ανέγερση του κολυμβητηρίου της ΝΕΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ