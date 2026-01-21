Η ΕΕ απαντά στις απειλές Τραμπ: Παρίσι και Βερολίνο πιέζουν για ενεργοποίηση του «ευρωπαϊκού μπαζούκα»

Έτοιμη για μια σκληρή και συντονισμένη απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς Γαλλία και Γερμανία πιέζουν πλέον ανοιχτά για την ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument (ACI), του ισχυρότερου εμπορικού όπλου που διαθέτει η Ένωση.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, το Βερολίνο συντάσσεται πλέον με το Παρίσι, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη χρήση του ACI, ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Η συζήτηση εντείνεται στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στους χειρισμούς του για τη Γροιλανδία, αλλά και της συνολικής κλιμάκωσης της ρητορικής του απέναντι στην Ευρώπη.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προειδοποίησε ότι μια κλιμάκωση των εντάσεων για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας». Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ε.Ε. συμφωνεί με τις ΗΠΑ ως προς τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία αυτή εξελίσσεται ήδη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Το Anti-Coercion Instrument θεωρείται το «ευρωπαϊκό μπαζούκα», καθώς επιτρέπει την επιβολή δασμών, τον περιορισμό εξαγωγών στρατηγικών προϊόντων ή ακόμη και τον αποκλεισμό τρίτων χωρών από δημόσιους διαγωνισμούς. Για να ενεργοποιηθεί, απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 15 κρατών-μελών στο Συμβούλιο της Ε.Ε., ενώ εκτιμάται ότι θα έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Η μεταστροφή της Γερμανίας φέρνει την Ένωση πιο κοντά σε μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, «η αποφασιστικότητα υπάρχει εδώ και λίγες ημέρες» και διαμορφώνεται συναίνεση ότι «όλα τα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι».

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Παρά τις προσπάθειες Ευρωπαίων ηγετών να τον αποτρέψουν από νέους δασμούς, στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται για το δυσμενέστερο σενάριο.

Το περασμένο Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόθεση επιβολής δασμών 10% σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στις κινήσεις του για τη Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Στη συνέχεια, απείλησε ακόμη και με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια.

Παράλληλα με το ACI, εξετάζεται και ένα πακέτο άμεσων αντιποίνων, που προβλέπει δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ. Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν την άμεση ενεργοποίηση αυτού του πακέτου, ενώ θα «τρέχει» παράλληλα η πιο σύνθετη διαδικασία για το Anti-Coercion Instrument.

Η σύγκλιση Παρισιού και Βερολίνου εντείνει την πίεση προς χώρες όπως η Ιταλία και η Πολωνία. Κρίσιμη θεωρείται η στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ και προς το παρόν προκρίνει την αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.

Στο Βερολίνο, πάντως, φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι μόνο μια ισχυρή αποτρεπτική απάντηση μπορεί να αποτρέψει έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο. «Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Αν όμως χρειαστεί, θα τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



