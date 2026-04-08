Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο

Μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να κατανοήσουν τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ και να ανοίξει δρόμο για περισσότερα από 800 δεξαμενόπλοια που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο.

Η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει για τα δεξαμενόπλοια από τότε που οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου οδήγησαν το Ιράν να ενισχύσει τον έλεγχό του, προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό. Μη μπορώντας να εγγυηθούν την ασφάλεια χιλιάδων ναυτικών και των φορτίων τους, τα δεξαμενόπλοια έχουν μειώσει την κυκλοφορία στο ελάχιστο.

Εντωμεταξύ, ώρες πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Τρίτης (7.4.2026), οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός αλλά βασικές λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν άγνωστες. Το Ιράν λέει ότι έχει συμφωνήσει σε δύο εβδομάδες ασφαλούς διέλευσης σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του και εντός «τεχνικών περιορισμών», ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «πλήρες, άμεσο και ασφλές άνοιγμα». Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις πληρωμές διέλευσης ή πότε θα τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία. Ο Τραμπ δήλωσε σε ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ θα «βοηθήσουν στην αύξηση της κυκλοφορίας» στα Στενά του Ορμούζ και θα παραμείνουν στο πεδίο για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή.

Πλοία όλων των τύπων εθεάθησαν το πρωί της Τετάρτης συγκεντρωμένα εκατέρωθεν του Πορθμού του Ορμούζ, γύρω από το Ντουμπάι στον Περσικό Κόλπο και το Χορ Φακάν στον Κόλπο του Ομάν.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ελληνόκτητο πλοίο είναι μεταξύ των πρώτων που επιχειρούν διέλευση μετά την εκεχειρία.

Για τους πλοιοκτήτες τα αρχικά νέα ήταν αρκετά για να προκαλέσουν μια διστακτική αισιοδοξία. Η Ένωση Ιαπώνων Εφοπλιστών, μια σημαντική βιομηχανική ομάδα, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι θα ελέγξουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ενώ οι περισσότεροι προειδοποιούν ότι θα ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κίνηση των πλοίων. Οι ροές θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν ουσιαστικά. Σε καιρό ειρήνης, περίπου 135 πλοία διέρχονται καθημερινά, ένας αριθμός που έχει μειωθεί δραματικά.

Τα πλοία που μεταφέρουν ενέργεια αποτελούν μεγάλο μέρος του στόλου που έχει κολλήσει στον κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler, τα οποία επικαλείται το Bloomberg. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 426 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και καθαρά καύσιμα, καθώς και 34 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου και 19 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα υπόλοιπα μεταφέρουν ξηρά προϊόντα, όπως γεωργικά ή μεταλλικά προϊόντα, ή εμπορευματοκιβώτια.

Οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες θα παρακολουθούν πλέον στενά ποια πλοία αρχίζουν να διασχίζουν το στενό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ειδικά εκείνα που κανονικά δεν θα είχαν ιρανική προστασία.

Ελληνόκτητο πλοίο στην έξοδο των Στενών

Τα δύο πρώτα πλοία που επιχείρησαν έξοδο φαίνεται να πλέουν ως ζευγάρι προς τα νησιά Λαράκ και Κεσμ του Ιράν το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Ένα από αυτά είναι το Tour 2, ένα Suezmax που ελέγχεται από τις ΗΠΑ και φέρει σημαία Ιράν.

Δίπλα στο δεξαμενόπλοιο πλέει ένα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το NJ Earth, του οποίου το ιστορικό ταξιδιών στον Περσικό Κόλπο υποδηλώνει είτε πλαστογράφηση για απόκρυψη τοποθεσίας είτε παρεμβολές μέσω ηλεκτρονικού πολέμου. Δεν υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας στη βάση δεδομένων Equasis για τον ιδιοκτήτη του, NJ Earth Marine Ltd., και τον διαχειριστή του, NJ Trust Marine Ltd.

Η κίνηση των πλοίων LNG θα παρακολουθείται επίσης ιδιαίτερα στενά, καθώς κανένα φορτωμένο πλοίο δεν έχει διασχίσει το στενό από την έναρξη του πολέμου και μια πρόσφατη απόπειρα διέλευσης κατέληξε σε στροφή της τελευταίας στιγμής. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κυκλοφορίας LNG πέρασε από τον Πορθμό του Ορμούζ πέρυσι.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στα τέλη Μαρτίου, περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά τα πλοία και σε άλλα πλοία κοινής ωφέλειας και υποστήριξης. Αυτά τα μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν μειωμένες προμήθειες, κόπωση και ψυχολογικό στρες, προειδοποίησε ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

