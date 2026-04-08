Τι θέλει να πετύχει το Ισραήλ; «Ισχύει η εκεχειρία με το Ιράν αλλά «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία αναφέρει ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποτελεί πιθανό αγκάθι στη συμφωνία

08 Απρ. 2026 9:29
Από τη μία το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, αλλά από την άλλη η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα (8/4/2026) το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε ότι το Ισραήλ υποστήριξε την κίνηση των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα άνοιγε αμέσως τα Στενά και θα σταματούσε τις επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για αναστολή δύο εβδομάδων των επιθέσεων κατά του Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και ανοίγματος ενός παραθύρου για διαπραγματεύσεις.

Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική ή «τρομοκρατική» απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους Άραβες γείτονες του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Ισραήλ ότι δεσμεύεται στην επίτευξη των κοινών τους στόχων στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ισραήλ συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων και στην αναστολή της εκστρατείας βομβαρδισμού κατά του Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος βοήθησε στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η συμφωνία περιελάμβανε την παύση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.500 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει 1,2 εκατομμύρια άλλους. Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τεχεράνη, δύο ημέρες αφότου το Ιράν δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ και η επίθεση της αμερικανικής Χεζμπολάχ προκάλεσε νέα ισραηλινή χερσαία και αεροπορική επίθεση.

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία αναφέρει ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποτελεί πιθανό αγκάθι στη συμφωνία. Στη δήλωσή του, ο Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός. Πρόσθεσε όμως επίσης με έμφαση ότι θα τον υποστηρίξει και σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυραυλική και πυρηνική απειλή.

Οι δύο τελευταίες γραμμές της δήλωσης του Νετανιάχου προσθέτουν ότι η συμφωνία των δύο εβδομάδων δεν καλύπτει την επιχείρησή του στον Λίβανο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, καθώς αυξάνει τη δυναμική της προέλασής του στο νότιο Λίβανο και στέλνει περισσότερους στρατιώτες στο έδαφος εκεί για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας με τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι πιθανώς εξίσου σημαντικό, αν όχι περισσότερο, από τη σύγκρουση με το Ιράν.

