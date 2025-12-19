Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό

Χωρίς εκπλήξεις, αλλά με σαφή αλλαγή τόνου, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Bank of America αναλύει τις προοπτικές.

Παρότι οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις αναθεωρήθηκαν ανοδικά τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επέλεξε μια εμφανώς μετριοπαθή ρητορική, αποφεύγοντας οποιαδήποτε υιοθέτηση πιο «σκληρών» θέσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια και δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στην καθοδήγηση της νομισματικής πολιτικής. Παρά τις ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η Τράπεζα βρίσκεται μεν «σε καλό σημείο», αλλά όχι σε επίπεδο που να επιτρέπει εφησυχασμό ή προεξόφληση μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, για ακόμη μία φορά, στη σημασία της λήψης αποφάσεων βάσει των οικονομικών δεδομένων, σε συνεδρίαση προς συνεδρίαση, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Χαμηλότερος ο πήχης για αρνητικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό

Παρά τον πιο «αυστηρό» χαρακτήρα των νέων προβλέψεων, η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι η ΕΚΤ έχει θέσει τον πήχη χαμηλά για αρνητικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό. Η πρόβλεψη για πληθωρισμό κοντά στον στόχο ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 θεωρείται φιλόδοξη και υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξακολουθεί να θεωρείται πιθανή μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Μαρτίου 2026, εφόσον τα επόμενα στοιχεία κινηθούν σύμφωνα με τις τρέχουσες προσδοκίες. Σε ορίζοντα 18 μηνών, οι πιθανότητες περαιτέρω μειώσεων παραμένουν υψηλότερες από ένα σενάριο νέας αύξησης.

Οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τις αγορές

Για την Ελλάδα, το μήνυμα της ΕΚΤ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι ελληνικές αγορές, ως μέρος της περιφέρειας της Ευρωζώνης, είναι παραδοσιακά πιο ευαίσθητες στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής.

Κρατικά ομόλογα: Η προοπτική χαλάρωσης της πολιτικής ευνοεί τη διατήρηση χαμηλότερων αποδόσεων.

Τραπεζικός κλάδος: Οι αποφάσεις της ΕΚΤ επηρεάζουν άμεσα τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, το κόστος χρηματοδότησης και τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.

Επενδυτικό περιβάλλον: Ένα σταθερό και προβλέψιμο ευρωπαϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο ενισχύει τη σχετική ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



