Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους

19 Φεβ. 2026 15:24
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και στη σύλληψη ενός 22χρονου που διέπραττε απάτες κατά ηλικιωμένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 22χρονος μαζί με δύο ακόμα συνεργούς του ηλικίας 22 και 23 ετών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά και άλλους που ακόμα δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, παραθέτοντάς τους ψευδή στοιχεία ως αληθή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις 662.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας με σκοπό την εξαπάτηση τους, παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της βλάβης – διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους εκτός του σπιτιού τους, ενώ στη συνέχεια μετέβαιναν οι συνεργοί τους, με διαφορετικά κάθε φορά οχήματα για να τα παραλάβουν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα, από τα τέλη του μηνός Ιανουαρίου του 2026 έως και τα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου του ιδίου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά 7 περιπτώσεις απατών και 3 περιπτώσεις αποπειρών αυτών, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 18ης Φεβρουαρίου 2026 σε Καλαμάτα και Τρίπολη, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός.

