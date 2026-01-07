Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι

Έρευνα για ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς ξεκίνησε από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από μεσημεριανή εκπομπή, η αστυνομικός οπλίζει το όπλο της, το στρέφει ψηλά και πυροβολεί περισσότερες από 10 φορές ενώ είναι σε γλέντι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Η Έλενα Μπόμπου είναι η αστυνομικός που προ μηνών είχε καταγγείλει μέσω ενός βίντεο στο διαδίκτυο ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, κατά τη διάρκεια νυχτερινής της εξόδου σε κέντρο διασκέδασης.

Μάλιστα σε άλλες δηλώσεις της, είχε αναφέρει πως το εν λόγω άτομο βρισκόταν πίσω και από καταγγελίες που είχαν γίνει στο Σώμα σε βάρος της που έκαναν λόγο για πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι.

Η υπόθεση, πέραν της ποινικής οδού, ενεργοποίησε και πειθαρχικές διαδικασίες στο εσωτερικό του Σώματος καθώς μετά την καταγγελία της για ξυλοδαρμό ο πρώην σύντροφός της τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παρέδωσε το υπηρεσιακό του όπλο.

