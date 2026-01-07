Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
07 Ιαν. 2026 15:48
Pelop News

Έρευνα για ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς ξεκίνησε από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από μεσημεριανή εκπομπή, η αστυνομικός οπλίζει το όπλο της, το στρέφει ψηλά και πυροβολεί περισσότερες από 10 φορές ενώ είναι σε γλέντι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Η Έλενα Μπόμπου είναι η αστυνομικός που προ μηνών είχε καταγγείλει μέσω ενός βίντεο στο διαδίκτυο ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, κατά τη διάρκεια νυχτερινής της εξόδου σε κέντρο διασκέδασης.

Μάλιστα σε άλλες δηλώσεις της, είχε αναφέρει πως το εν λόγω άτομο βρισκόταν πίσω και από καταγγελίες που είχαν γίνει στο Σώμα σε βάρος της που έκαναν λόγο για πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι.

Η υπόθεση, πέραν της ποινικής οδού, ενεργοποίησε και πειθαρχικές διαδικασίες στο εσωτερικό του Σώματος καθώς μετά την καταγγελία της για ξυλοδαρμό ο πρώην σύντροφός της τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παρέδωσε το υπηρεσιακό του όπλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
14:20 Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ