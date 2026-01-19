Η ΕΛΑΣ για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος στην Πατρών – Τριπόλεως

Αγόρι 16 ετών είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα Δευτέρα 19/01/2026, στην Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως «111», στον Ερύμανθος Αχαΐας.

Τροχαίο με 16χρονο νεκρό στην «111», εκτός πορείας ΙΧ ΝΕΟΤΕΡΑ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως.

Ειδικότερα, 16χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και

προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό

του ανήλικου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



