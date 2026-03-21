Η Έλενα Παπαρίζου ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με την υγεία της

Με μια σύντομη αλλά ξεκάθαρη ανάρτηση στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου διέψευσε τις πληροφορίες που τη ήθελαν στο νοσοκομείο, εξηγώντας ότι πέρασε ένα αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια ένα έντονο κρυολόγημα, τα οποία την ταλαιπώρησαν αρκετά.

21 Μαρ. 2026 16:10
Pelop News

Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες για την κατάσταση της υγείας της, διευκρινίζοντας η ίδια πως δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο. Σε ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον και ανέφερε ότι, μετά από ένα αλλεργικό σοκ, πέρασε και ένα μεγάλο κρυολόγημα.

Στο μήνυμά της έγραψε ότι είναι καλά και έδωσε νέο ραντεβού με το κοινό της για την Τετάρτη στο Nox, στέλνοντας έτσι και ένα καθησυχαστικό σήμα για την πορεία της υγείας της.

 

Η ανάρτηση που ξεκαθάρισε το τοπίο

Η δημόσια τοποθέτηση της Έλενας Παπαρίζου ήρθε λίγες ώρες μετά τις αναφορές τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για νέα νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με την ανάρτησή της, όμως, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η νέα αυτή διευκρίνιση αλλάζει ουσιαστικά το αρχικό ρεπορτάζ, καθώς πλέον η μόνη δημόσια και άμεση τοποθέτηση προέρχεται από την ίδια την καλλιτέχνιδα, η οποία αποδίδει την ταλαιπωρία της σε αλλεργικό σοκ και σε επακόλουθο δυνατό κρυολόγημα, όχι σε νοσηλεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ