Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο βελτίωσης του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την έκθεση «Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026».

Το υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι η χώρα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης δράσεων. Η έκθεση επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των δημόσιων πολιτικών που υλοποίησε το ΥΠΕΣ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναβαθμίζοντας κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης και υπερβαίνοντας τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Κύρια σημεία των μεταρρυθμίσεων:

Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο & e-Peitharxika: Το νέο κεντρικό Πειθαρχικό Όργανο (ν. 5225/2025) σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Peitharxika εξασφαλίζει διαφάνεια, ενιαία εφαρμογή του νόμου και στατιστική παρακολούθηση. Η Ελλάδα σημειώνει 83% σε κανονιστικό και 100% σε επιχειρησιακό επίπεδο (μέσος όρος ΟΟΣΑ 66% και 22%).

Ολιστική Στρατηγική Προσέγγιση: Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ν. 4915/2022) θεσμοθετεί στρατηγική «whole-of-government», υπό συντονισμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων (ν. 4622/2019): 100% συμμόρφωση με τα κανονιστικά κριτήρια (μέσος όρος ΟΟΣΑ 80%).

Ρύθμιση του Lobbying (ν. 4829/2021): Κάλυψη 60% των κριτηρίων (μέσος όρος ΟΟΣΑ 42%).

Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων (π.δ. 15/2022): Εκπλήρωση 71% των εφαρμοστικών κριτηρίων (μέσος όρος ΟΟΣΑ 58%).

Ανοιχτά Δεδομένα (ν. 4727/2020): Σύστημα «open by default» για δημόσια δεδομένα, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών.

Επιπλέον πρωτοβουλίες:

Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς (ν. 5282/2026): Ενιαίο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης υποθέσεων σε συνεργασία Υπουργείων, Δικαστικών Αρχών, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ΑΑΔΕ και Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: Πρότυπο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ν. 4795/2021) με πιστοποιημένους συμβούλους ακεραιότητας και διαχείριση κινδύνων (ν. 5013/2023).

Νέο Πλαίσιο Πόθεν Έσχες (ν. 5026/2023): Σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, διαλειτουργικό με κρίσιμες βάσεις δεδομένων, με Επιτροπή Ελέγχου και Συντονιστή Ελέγχων.

Καλλιέργεια Κουλτούρας Ακεραιότητας: Διετής διαγωνισμός ακεραιότητας για νέους και δημόσιους λειτουργούς με πάνω από 2.000 συμμετοχές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει τη συνεκτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας, που αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας, θωρακίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

