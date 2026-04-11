Η Ελλάδα «διέλυσε» με 16-10 την Ουγγαρία στο World Cup πόλο ανδρών

11 Απρ. 2026 20:15
Pelop News

Ποιος είδε την Ελλάδα και δεν την φοβήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Μια ημέρα μετά την περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της πρωτεύουσας του Έβρου οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου διέλυσαν με 16-10 την Ουγγαρία σ’ αγώνα της προκριματικής φάσης του World Cup.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στις επιτυχίες, ύστερα από την ήττα στο ματς με την Ιταλία και στην αναμέτρηση με την Ισπανία, την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) θα προσπαθήσει να έχει ανάλογη εμφάνιση, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

O αγώνας

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξαν τις προθέσεις τους αφού με τον Χατζή -να σκοράρει δύο φορές- και τους Γκίλλα και Αργυρόπουλο προηγήθηκαν με 4-0 στην πρώτη περίοδο.

Οι Μαγυάροι βρήκαν στόχο στην πρώτη τους επίθεση, στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ακολούθησε ένα σερί 3-0 από ελληνικής πλευράς (δύο γκολ ο Καλογερόπουλος και ένα ο Γκίλλας) για να φθάσουν στο 7-1, τρισήμιση λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Η ομάδα του Ζολτ Βάργκα σκόραρε δύο φορές σε ένα λεπτό (7-3), αλλά οι Έλληνες παίκτες είχαν έτοιμη την… απάντηση με τους Πούρο και Σπάχιτς (σκορ 9-3).

Η Ουγγαρία πέτυχε το πρώτο γκολ και στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως η Εθνική μας ομάδα με σκόρερ τους Αργυρόπουλο και Γκίλλα ανέβασε τη διαφορά στα επτά γκολ (11-4). Ωστόσο στα επόμενα δύο λεπτά έδωσε… δικαιώματα στους αντιπάλους της που μείωσαν σε 11-7.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πρόσφεραν σκορ και θέαμα. Σπάχιτς, Αργυρόπουλος και Πούρος «έγραψαν» το 14-7, οι Μαγυάροι μείωσαν με τον Μπούριαν, αλλά ο Χατζής έκανε το 15-8 (4.17 πριν τη λήξη) και ο Πούρος πέτυχε το 16-9 στα τελευταία 21 δευτερόλεπτα.

ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ 16-10
Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Χατζής.

