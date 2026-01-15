Η Ελλάδα έτοιμη να γράψει ιστορία, νίκησε Κροατία και διαιτησία!

Όσα εμπόδια κι αν βρήκε μπροστά της τα ξεπέρασε επικρατώντας 11-10

Η Ελλάδα έτοιμη να γράψει ιστορία, νίκησε Κροατία και διαιτησία!
15 Ιαν. 2026 23:37
Pelop News

Αποφασισμένη και κυρίως έτοιμη δείχνει η τρομερή αρμάδα της Ελλάδας να φτάσει ψηλά αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο των Ανδρών. Όσα εμπόδια κι αν βρήκε μπροστά της τα ξεπέρασε στον καθοριστικό αγώνα της κόντρα στην Κροατία, σήμερα (15/01/2026) στην “Belgrade Arena” του Βελιγραδίου, έδειξε πάθος και ψυχή και πήρε μια συγκλονιστική νίκη που τη φέρνει πολύ κοντά, από νωρίς, στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κρατώντας χαμηλά τους τόνους, με υπομονή και σοβαρότητα.

Κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 11-10, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, που αρνήθηκε επίμονα να χάσει, παρά τα όσα έγιναν στο φινάλε, μια νίκη που είναι και ιστορική, γιατί είναι η πρώτη επί της Κροατίας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι τερμάτισε 1η στον Β’ Όμιλο με 9 βαθμούς και μπαίνει στο νέο Όμιλο των “6” με το πλεονέκτημα της πρωτιάς και 6 βαθμούς, όσους και η Ιταλία (η οποία έρχεται από τον Δ’ Όμιλο μαζί με τις Ρουμανία και Τουρκία). Η Ελλάδα θέλει τουλάχιστον δύο νίκες ακόμα, για να εξασφαλίσει μια εκ των δύο πρώτων προνομιούχων θέσεων του νέου Ομίλου για να μπει στην 4άδα, ενώ φιλοδοξεί να πάρει βήμα βήμα, ακόμα και τρεις.

Με εξαιρετική άμυνα, ακόμα και στον λιγότερο, η Εθνική μας καθήλωσε τα ατού της Χρβάτσκα και την κράτησε σε χαμηλό σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ ξετύλιξε το ταλέντο της επιθετικά και βρήκε λύσεις με όλους τους τρόπους και όντας ιδιαίτερα αποτελεσματική στον παίκτη παραπάνω.

Έτσι, η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά στο σκορ από ξεκίνημα με 3-1, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με 3-2, ενώ συνέχισε το ίδιο καλά και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 5-3 στο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Η Εθνική μας προηγήθηκε και με 6-3, στις αρχές του τρίτου οκτάλεπτου, αλλά στη συνέχεια είχε ένα κακό διάστημα λίγων λεπτών, όπου οι Κροάτες πέτυχαν ένα σερί 3-0 και ισοφάρισαν σε 6-6. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, που με τα δικά του υπέροχα γκολ κρατούσε μπροστά στο σκορ την Εθνική με 7-6, 8-7 και 9-8. Ο Γενηδουνιάς πέτυχε το 10-8, αλλά στη συνέχεια έκανε βίαιο φάουλ (κλωτσιά σε αντίπαλο), αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση και οι Κροάτες κέρδισαν πέναλτι και έπαιξαν το υπόλοιπο του αγώνα (3:13) με παίκτη περισσότερο. Μείωσαν σε 10-9, αλλά ο Αργυρόπουλος πέτυχε γκολ με ένα ασύλληπτο σουτ και έκανε το 11-9. Οι Κροάτες μείωσαν σε 11-10, αλλά δεν μπόρεσαν κάτι περισσότερο, καθώς τα μπλοκ των διεθνών μας και ο κέρβερος τερματοφύλακας Τζωρτζάτος δεν τους άφησαν.

Tα 8λεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Πανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρίλιτς 1, Μπούτιτς 2, Κχαρκόβ 2, Μάρτσελιτς, Κρόζιτς, Μπάσιτς.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ 3 αγ.):

1. ΕΛΛΑΔΑ 9

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 3

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ “6” ΣΤ’:

ΕΛΛΑΔΑ 6
Ιταλία 6
Κροατία 3
Ρουμανία 3
Τουρκία 0
Γεωργία 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον ΣΤ΄ Όμιλο:

Σάββατο 17/1
19:00 ΕΛΛΑΔΑ-Τουρκία
Δευτέρα 19/1
21:30 ΕΛΛΑΔΑ-Ιταλία
Τετάρτη 21/1
19:00 Ρουμανία-ΕΛΛΑΔΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το αρχαίο δημητριακό που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
23:37 Η Ελλάδα έτοιμη να γράψει ιστορία, νίκησε Κροατία και διαιτησία!
23:37 «Πρόστιμο στον γιατρό της ομάδας, ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο», η αποκάλυψη του δήμιου της Ρεάλ Χεφτέ Μπετανκόρ
23:21 «Αυτό που με συγκινεί στο Μεσολόγγι είναι ότι, όταν φτάνεις σε αυτό τον τόπο και σε αυτή τη λιμνοθάλασσα αφουγκράζεσαι, συνδέεσαι με τα πάντα»
22:55 Φενέρμπαχτσε: Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ
22:51 Ο Ανεστίδης επιμένει στις ύβρεις κατά του Μητσοτάκη, θέλει να πάει στη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών στο Μαξίμου
22:45 Αγροτικό ζήτημα: Κοιτώντας το δέντρο και όχι το δάσος
22:36 Κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο
22:31 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 11.800.000 ευρώ
22:21 Τα ελληνικά και η πρόσκληση στον κόσμο του Αμερικανού γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιν Άλεν, ΒΙΝΤΕΟ
22:11 Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ