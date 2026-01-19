Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά

Επικράτησε 15-13, παρέμεινε στην κορυφή του Ομίλου και εξασφάλισε την πρωτιά

19 Ιαν. 2026 20:31
Επιβάλλοντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τον ρυθμό της η Ελλάδα νίκησε 15-13 την Ιταλία στο ντέρμπι της β’ φάσης του Ομίλου, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και εξασφάλισε την πρωτιά.

Πλέον περιμένει το αντίπαλο της στα ημιτελικά, που θα βγει από το «ζευγάρι» Ισπανίας-Ουγγαρίας.

Tα 8λεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.

