Η Ελλάδα πρώτη επιλογή των Αυστριακών για καλοκαιρινές διακοπές 2026

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις καλοκαιρινές διακοπές, μετά από μια χρονιά ρεκόρ το 2025, κατά την οποία περίπου 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Θετικές ενδείξεις για την πορεία του 2026 έδωσε η Διεθνής Τουριστική Έκθεση Ferien 2026 της Βιέννης, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και αποτελεί το πρώτο ετήσιο βαρόμετρο τάσεων της αγοράς, με σχεδόν 86.000 επισκέπτες.

Σε συναντήσεις στελεχών της Υπηρεσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Αυστρίας με διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων Tour Operators (TUI, Dertour, Ruefa, Springer, Ideal, Rhomberg) και αεροπορικών εταιρειών (Austrian Airlines, Sky), επιβεβαιώθηκε η ισχυρή ανοδική τάση:

Διψήφια αύξηση προκρατήσεων που κυμαίνεται στο +25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι Αύξηση αεροπορικού δυναμικού κατά +18%

Επέκταση προγραμμάτων με προσθήκη τριών νέων προορισμών στα πακέτα: Μήλος , Άνδρος και Εύβοια

στα πακέτα: , και Αύξηση εβδομαδιαίων πτήσεων κατά 21

Νέες απευθείας συνδέσεις από την Αυστρία περιλαμβάνουν:

Βιέννη προς Λέσβο και Λήμνο

Innsbruck προς Κέρκυρα

Linz και Graz προς Κεφαλονιά

Klagenfurt προς Σκιάθος

Οι πτήσεις ξεκινούν από τα τέλη Μαρτίου και διατηρούνται έως τα μέσα Νοεμβρίου, με καθημερινές συνδέσεις σε προορισμούς όπως Ηράκλειο και Ρόδος.

Κορυφαίοι προορισμοί για τους Αυστριακούς

Η Κρήτη παραμένει με μεγάλη διαφορά ο πρώτος ελληνικός προορισμός. Ακολουθούν Ρόδος, Χαλκιδική και Κέρκυρα, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν η Θάσος, η Κεντρική Ελλάδα (λόγω αρχαιολογικών χώρων και ακτογραμμής), η Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική και η Εύβοια. Αξιοσημείωτη είναι και η υλοποίηση προγράμματος διακοπών για πολυπληθή ομάδα στελεχών των Ηνωμένων Εθνών στην Κρήτη, έπειτα από προσπάθειες της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με έρευνες των YouGov TUI και Reisekompass για τη Ruefa:

Το 90% των Αυστριακών σχεδιάζει διακοπές το 2026

Το 80% προτιμά ευρωπαϊκούς προορισμούς

Κυρίαρχο μοντέλο παραμένει Ήλιος – Θάλασσα , ακολουθούμενο από city breaks, ταξίδια ευεξίας και κρουαζιέρες (με θεαματική αύξηση)

, ακολουθούμενο από city breaks, ταξίδια ευεξίας και κρουαζιέρες (με θεαματική αύξηση) Μέση δαπάνη: 2.500 ευρώ

Κύριοι προορισμοί: Ιταλία, Κροατία (οδικώς), Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία (αεροπορικώς)

Την έκθεση και το ελληνικό περίπτερο τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βιέννη Γεώργιος Ηλιόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη της Πρεσβείας. Ο κ. Ηλιόπουλος συνομίλησε με εκπροσώπους ελληνικών προορισμών, διαβεβαιώνοντας τη στήριξη της Πρεσβείας στις προσπάθειες προβολής της χώρας σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



