Η Ελλάδα πρώτη επιλογή των Αυστριακών για καλοκαιρινές διακοπές 2026

Οι προτιμήσεις των Αυστριακών τουριστών

Ακρόπολη
22 Φεβ. 2026 22:59
Pelop News

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την κορυφαία θέση στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις καλοκαιρινές διακοπές, μετά από μια χρονιά ρεκόρ το 2025, κατά την οποία περίπου 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Θετικές ενδείξεις για την πορεία του 2026 έδωσε η Διεθνής Τουριστική Έκθεση Ferien 2026 της Βιέννης, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και αποτελεί το πρώτο ετήσιο βαρόμετρο τάσεων της αγοράς, με σχεδόν 86.000 επισκέπτες.

Σε συναντήσεις στελεχών της Υπηρεσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Αυστρίας με διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων Tour Operators (TUI, Dertour, Ruefa, Springer, Ideal, Rhomberg) και αεροπορικών εταιρειών (Austrian Airlines, Sky), επιβεβαιώθηκε η ισχυρή ανοδική τάση:

  • Διψήφια αύξηση προκρατήσεων που κυμαίνεται στο +25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι
  • Αύξηση αεροπορικού δυναμικού κατά +18%
  • Επέκταση προγραμμάτων με προσθήκη τριών νέων προορισμών στα πακέτα: Μήλος, Άνδρος και Εύβοια
  • Αύξηση εβδομαδιαίων πτήσεων κατά 21

Νέες απευθείας συνδέσεις από την Αυστρία περιλαμβάνουν:

  • Βιέννη προς Λέσβο και Λήμνο
  • Innsbruck προς Κέρκυρα
  • Linz και Graz προς Κεφαλονιά
  • Klagenfurt προς Σκιάθος

Οι πτήσεις ξεκινούν από τα τέλη Μαρτίου και διατηρούνται έως τα μέσα Νοεμβρίου, με καθημερινές συνδέσεις σε προορισμούς όπως Ηράκλειο και Ρόδος.

Κορυφαίοι προορισμοί για τους Αυστριακούς

Η Κρήτη παραμένει με μεγάλη διαφορά ο πρώτος ελληνικός προορισμός. Ακολουθούν Ρόδος, Χαλκιδική και Κέρκυρα, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν η Θάσος, η Κεντρική Ελλάδα (λόγω αρχαιολογικών χώρων και ακτογραμμής), η Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική και η Εύβοια. Αξιοσημείωτη είναι και η υλοποίηση προγράμματος διακοπών για πολυπληθή ομάδα στελεχών των Ηνωμένων Εθνών στην Κρήτη, έπειτα από προσπάθειες της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με έρευνες των YouGov TUI και Reisekompass για τη Ruefa:

  • Το 90% των Αυστριακών σχεδιάζει διακοπές το 2026
  • Το 80% προτιμά ευρωπαϊκούς προορισμούς
  • Κυρίαρχο μοντέλο παραμένει Ήλιος – Θάλασσα, ακολουθούμενο από city breaks, ταξίδια ευεξίας και κρουαζιέρες (με θεαματική αύξηση)
  • Μέση δαπάνη: 2.500 ευρώ
  • Κύριοι προορισμοί: Ιταλία, Κροατία (οδικώς), Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία (αεροπορικώς)

Την έκθεση και το ελληνικό περίπτερο τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βιέννη Γεώργιος Ηλιόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη της Πρεσβείας. Ο κ. Ηλιόπουλος συνομίλησε με εκπροσώπους ελληνικών προορισμών, διαβεβαιώνοντας τη στήριξη της Πρεσβείας στις προσπάθειες προβολής της χώρας σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:45 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία
23:22 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποιο κρασί ταιριάζει ιδανικά με τα σαρακοστιανά
22:59 Η Ελλάδα πρώτη επιλογή των Αυστριακών για καλοκαιρινές διακοπές 2026
22:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ