Η Ελλάδα πρώτη στη Νότια Ευρώπη σε επιθέσεις χάκερ: Έκρηξη μολυσμένων email και παρωχημένων συστημάτων

Η Ελλάδα καταγράφει ανησυχητική πρωτιά στις κυβερνοεπιθέσεις στη Νότια Ευρώπη, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Kaspersky για το 2025. Πάνω από το 33% των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS) στη χώρα δέχτηκε κακόβουλες επιθέσεις, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Κύριος λόγος είναι η χρήση παρωχημένων υποδομών: υπολογιστές με Windows XP, μη υποστηριζόμενα λογισμικά και παλιά βιομηχανικά δίκτυα που συνδέονται πλέον με το διαδίκτυο, ανοίγοντας «παράθυρα» σε χάκερς. Ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager της Kaspersky για Ελλάδα και Κύπρο, τόνισε ότι «η σταδιακή διασύνδεση παλιών συστημάτων με το δίκτυο έχει δημιουργήσει επικίνδυνες ευπάθειες».

Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως σε επιθέσεις μέσω μολυσμένων email, με το 3,35% των εισερχομένων μηνυμάτων να περιέχει κακόβουλο λογισμικό. Οι Βαλκανικές χώρες κυριαρχούν στις ευάλωτες περιοχές, με τα email να χρησιμοποιούνται για διασπορά spyware (64% των επιθέσεων σε Windows/macOS) και backdoors (έως 50%).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τον πιο εύκολο στόχο:

Το 90% γνωρίζει τις κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά το 65% δεν έχει πλάνο κυβερνοασφάλειας.

Μόλις το 28% απασχολεί ειδικούς ή συνεργάζεται με τρίτους.

Το 20% δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ το 32% των επιθέσεων στοχεύει στελέχη διοίκησης.

Το κόστος αποκατάστασης μιας επίθεσης υπερβαίνει κατά 50% τον ετήσιο προϋπολογισμό ασφάλειας μιας ΜμΕ. Οι χάκερς εκμεταλλεύονται εφαρμογές όπως Zoom, Excel, Outlook και Teams, ενώ χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για πιο πειστικές επιθέσεις.

Η Kaspersky προβλέπει αύξηση 25% στις πωλήσεις της στην Ελλάδα το 2025, με στροφή σε προηγμένες λύσεις που συμμορφώνονται με τον κανονισμό NIS2. Οι ειδικοί συνιστούν: άμεση ενημέρωση συστημάτων, χρήση antivirus, εκπαίδευση προσωπικού και τακτικά backups.

