Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου για Golden Visa

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η χώρα μας κατακτά την 1η θέση στον Henley Residence Program Index

10 Μαρ. 2026 8:59
Η Ελλάδα διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στον Henley Residence Program Index 2026, τον κορυφαίο διεθνή δείκτη αξιολόγησης προγραμμάτων διαμονής μέσω επένδυσης (residence by investment), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Henley & Partners.

Με συνολική βαθμολογία 73 στα 100, η χώρα ξεπερνά την Ιταλία, την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (72/100), ενώ η Πορτογαλία, που κυριαρχούσε για μια δεκαετία, υποχώρησε στους 71 βαθμούς. Στην πρώτη δεκάδα ακολουθούν Αυστραλία (69), Καναδάς και Ουρουγουάη (68), Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Λετονία και ΗΠΑ.

Ο δείκτης αξιολογεί αντικειμενικά τα προγράμματα Golden Visa παγκοσμίως βάσει κριτηρίων όπως:

  • Ύψος ελάχιστης επένδυσης
  • Φορολογική μεταχείριση
  • Ευελιξία διαμονής και φυσικής παρουσίας
  • Ταχύτητα επεξεργασίας αιτήσεων
  • Ποιότητα ζωής στη χώρα
  • Πρόσβαση σε Σένγκεν / άλλες χώρες

Η διατήρηση της πρωτιάς έρχεται παρά τις σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν στο ελληνικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποσυμφόρηση της αγοράς ακινήτων σε υπερκορεσμένες περιοχές και την κατεύθυνση κεφαλαίων σε άλλους τομείς.

Οι βασικές αλλαγές στην ελληνική Golden Visa

  • Ελάχιστο όριο επένδυσης σε ακίνητα: 800.000€ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και άλλες περιοχές υψηλής ζήτησης – 400.000€ στην υπόλοιπη χώρα – 250.000€ μόνο για μετατροπή εμπορικών/βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες.
  • Απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) των ακινήτων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος.
  • Υποχρέωση αγοράς ενός μόνο ακινήτου συγκεκριμένων προδιαγραφών (όχι πολλαπλά μικρά διαμερίσματα).
  • Νέα δυνατότητα επένδυσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις του οικοσυστήματος Elevate Greece.

Παρά τους περιορισμούς, το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνώς χάρη:

  • Στην πλήρη πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν χωρίς βίζα
  • Στην ταχύτατη διαδικασία (συνήθως 2-6 μήνες)
  • Στην απουσία υποχρεωτικής μόνιμης διαμονής ή γλωσσικών/εκπαιδευτικών εξετάσεων
  • Στις χαμηλές απαιτήσεις φυσικής παρουσίας (αρκετές ημέρες τον χρόνο)

Η διάκριση αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για «επενδυτική μετανάστευση» σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπου εύποροι πολίτες από Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική αναζητούν «plan B» με ασφάλεια, πρόσβαση στην Ευρώπη και καλύτερες προοπτικές για τις οικογένειές τους.

