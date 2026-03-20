Η ελληνική πτήση επαναπατρισμού με τα κατοικίδια έγινε διεθνές θέμα – Συγκίνηση και αφιερώματα στα ξένα ΜΜΕ

Ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον προκάλεσε η απόφαση της Ελλάδας να οργανώσει ειδική πτήση επαναπατρισμού για Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μαζί τους και τα κατοικίδιά τους. Η πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών με την Aegean, κατέληξε να απασχολήσει μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα και πρακτορεία, τα οποία ανέδειξαν τόσο την επιχειρησιακή της διάσταση όσο και το έντονα ανθρώπινο αποτύπωμά της.

Η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μεταφέροντας 101 ανθρώπους και 45 κατοικίδια, κυρίως σκύλους και γάτες, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι λόγω της κρίσης και της αναστάτωσης στις αερομεταφορές στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, η ανάγκη για αυτή την ειδική επιχείρηση προέκυψε μετά από εκκλήσεις Ελλήνων που δεν μπορούσαν να βρουν θέση για τα ζώα τους σε άλλα δρομολόγια, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες τηρούσαν αυστηρούς περιορισμούς.

Το Associated Press, ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως, στάθηκε ιδιαίτερα στις σκηνές συγκίνησης που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατά την άφιξη της πτήσης. Στο ρεπορτάζ του φιλοξενήθηκαν μαρτυρίες επαναπατρισθέντων, οι οποίοι εξηγούσαν ότι τα κατοικίδιά τους δεν ήταν «αποσκευές», αλλά μέλη της οικογένειάς τους, και πως δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσουν πίσω μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στη χώρα από τη Μέση Ανατολή μέσω των οδικών και αεροπορικών διαδρομών που οργάνωσε το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε και στην ειδική πτήση που περιέλαβε τα ζώα συντροφιάς, μετά από ειδικές συμφωνίες και ρυθμίσεις ώστε να καταστεί αυτό εφικτό.

Το ρεπορτάζ του AP αναπαράχθηκε από αμερικανικά μέσα, ενώ ξεχωριστή κάλυψη υπήρξε και από το Euronews, που εστίασε στην άφιξη των δεκάδων σκύλων και γατιών στην Αθήνα με την ειδική πτήση που οργανώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Το δίκτυο μάλιστα έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η επιχείρηση δεν περιορίστηκε σε μια τυπική μεταφορά, αλλά αντιμετώπισε τα κατοικίδια ως αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιχείρησης διάσωσης.

Το κοινό στοιχείο στις διεθνείς αναφορές ήταν η ανάδειξη της συναισθηματικής διάστασης της αποστολής. Η εικόνα των επαναπατρισμένων να φτάνουν μαζί με τα ζώα τους και να περιγράφουν ότι δεν μπορούσαν να τα εγκαταλείψουν, λειτούργησε ως το ισχυρότερο σημείο ταύτισης και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η ελληνική πρωτοβουλία ξεχώρισε διεθνώς.

