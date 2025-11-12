Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα

Η Έμμα Στόουν μπορεί να υπερηφανεύεται πως είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που έγινε με βάση τις αναλογίες της αρχαίας ελληνικής εξίσωσης που μετρά την αρμονία του προσώπου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός των Poor Things και La La Land συγκέντρωσε αναλογία του 94,72% στην μέτρηση της «Golden Ratio» ένα ποσοστό που την κατέταξε στην 1η θέση! «Η Έμμα Στόουν ήταν η σαφής νικήτρια όταν όλα τα στοιχεία του προσώπου μετρήθηκαν για τη σωματική τελειότητα», εξήγησε ο Δρ Τζούλιαν Ντε Σίλβα, ο οποίος διευθύνει το Κέντρο Προηγμένης Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο.

Όπως υποστηρίζει η αγαπημένη ηθοποιός «Πέτυχε κορυφαία βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και υψηλή βαθμολογία σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Έχει σχεδόν τέλεια γραμμή σαγονιού με βαθμολογία 97% και όμορφα αναλογίες χειλιών στο 95,6%» όπως υποστήριξε.

«Ήρθε στην κορυφή λόγω της σταθερής αριστείας της σε όλα τα στοιχεία της Χρυσής Αναλογίας. Άλλες σταρ με επιστημονικά όμορφα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη Ζεντάγια, την Μπιγιονσέ και τη Μάργκοτ Ρόμπι, σύμφωνα με τη μελέτη. Για να κατανοήσει ποιες γυναίκες είναι οι πιο όμορφες, ο Δρ. Ντε Σίλβα χρησιμοποίησε τεχνικές χαρτογράφησης προσώπου με υπολογιστή που βασίζονται στη λεγόμενη “Χρυσή Αναλογία”.

Αυτές οι ολοκαίνουργιες τεχνικές χαρτογράφησης με υπολογιστή μας επιτρέπουν να λύσουμε μερικά από τα μυστήρια του τι κάνει κάποιον σωματικά όμορφο και η τεχνολογία είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων ασθενών», εξήγησε.

Οι υπόλοιπες γυναίκες της λίστας

Με βαθμολογία 94,37% κατετάγη η Ζεντάνια, με τον Δρ Τζούλιαν Ντε Σίλβα να υποστηρίζει: «Σημείωσε καλή βαθμολογία σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες… χείλη (99,5%), μάτια (97,3%), μέτωπο (98%). Της δόθηκε χαμηλή βαθμολογία για τη θέση μύτης-χείλους και το σχήμα των φρυδιών».

Η Φρίντα Σελίνα Πίντο από την Ινδία ακολούθησε στην τρίτη θέση με συνολική βαθμολογία 94,34%, ενώ η Τζένα Ορτέγκα η οποία έχει το πιο όμορφο μέτωπο (99,6%), σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στο σχήμα του προσώπου (88%).

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δρ. Ντε Σίλβα χρησιμοποιεί τη Χρυσή Τομή για να αξιολογήσει την ομορφιά. Πέρυσι, ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποίησε τον τύπο για να αποκαλύψει τους δέκα πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο.

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με εντυπωσιακή βαθμολογία 93,04%, μπροστά από τον Λουσιέν Λαβίσκαουντ (92,41%), τον Πολ Μεσκάλ (92,38%) και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (92,15%).

