Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Γονέων του Δήμου Πατρέων για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών για το σχέδιο νόμου που καταργεί τις σχολικές επιτροπές αναφέρει: «Ως Ένωση Γονέων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου

Εσωτερικών που προβλέπει την πλήρη κατάργηση των σχολικών επιτροπών από 1/8/2026, ακόμη και στους μεγάλους δήμους που μέχρι σήμερα είχαν το δικαίωμα να τις διατηρούν.

Το «όχι» του Δήμου Πατρέων στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική κατάσταση χρηματοδότησης των σχολείων, σε μια περίοδο που οι ανάγκες αυξάνονται, οι ελλείψεις σε υλικά, συντηρήσεις και προσωπικό είναι σοβαρές και η κρατική χρηματοδότηση παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών.

Στον Δήμο μας, μέχρι σήμερα, οι σχολικές επιτροπές εξακολουθούν να λειτουργούν, γεγονός που έχει συμβάλει στην πιο άμεση αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολείων και στη δυνατότητα συμμετοχής των γονέων στη διεκδίκηση λύσεων.

Με τη νέα διάταξη, καταργείται και αυτή η δυνατότητα, οδηγώντας και τα σχολεία του Δήμου μας στην ίδια προβληματική κατάσταση που ήδη βιώνουν άλλοι δήμοι όπου οι σχολικές επιτροπές έχουν καταργηθεί.

Η μέχρι σήμερα πείρα από τους δήμους όπου οι σχολικές επιτροπές έχουν ήδη καταργηθεί είναι αποκαλυπτική: καθυστερήσεις, αδυναμία κάλυψης ακόμη και στοιχειωδών αναγκών και μετακύλιση της ευθύνης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών:

– αποδυναμώνει το θεσμικό ρόλο των γονέων από τη διεκδίκηση άμεσων λύσεων για τα σχολεία,

– διευκολύνει τη μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των σχολείων στις οικογένειες,

-ανοίγει τον δρόμο για σχολεία που θα αναζητούν χορηγούς και ιδιώτες για να καλύπτουν βασικές ανάγκες. Ως γονείς δεν αποδεχόμαστε σχολεία υποχρηματοδοτούμενα, σχολεία πολλών ταχυτήτων και σχολεία όπου το κράτος αποσύρεται από την ευθύνη της πλήρους χρηματοδότησης και τη μετακυλίει στις οικογένειες.

Διεκδικούμε:

• Την άμεση απόσυρση της διάταξης που καταργεί πλήρως τις σχολικές επιτροπές.

• Την επαναφορά και ουσιαστική ενίσχυσή τους, με συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών.

• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

• Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, χωρίς χορηγούς και ιδιώτες.

• Κατάργηση φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.ά.) στις δαπάνες των σχολείων.

• Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων με μόνιμο προσωπικό.

Καλούμε τους γονείς, τους συλλόγους γονέων και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και κοινή δράση, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών μας σε ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο».

