Η ένσταση που αλλάζει τις ισορροπίες και βάζει φωτιά στα play outs

Εντελώς διαφορετική τροπή παίρνουν τα play outs της Γ’ Εθνικής μετά την ένσταση που κατέθεσε ο Πανθουριακός στο παιχνίδι με το Λουτράκι για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Βασίλη Κίτσου. Υπενθυμίζεται πως η ομάδα της Μεσσηνίας έχασε το ματς με 1-0, όμως υποστηρίζει πως οι φιλοξενούμενοι χρησιμοποήησαν τον συγκεκριμένο παίκτη παρότι ήταν τιμωρημένος.

Πριν το ματς, το Λουτράκι έδωσε αγώνα για το Κύπελλο της ΕΠΣ Κορινθίας και χρησιμοποίησε τον παίκτη προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, ο οποίος είχε συμπληρώσει έξι κίτρινες στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα όμως με τον άρθρο 7 του πειθαρχικού κώδικά της ΕΠΟ, «οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρατηρήσεων (κίτρινων καρτών), που δίδονται προς έναν ποδοσφαιριστή σε διαφορετικούς αγώνες μίας διοργάνωσης, εκτίονται μόνο στην ίδια διοργάνωση (κύπελλο ή πρωτάθλημα). Στα play-off και play-out, στα μπαράζ και σε αγώνες κατάταξης στο τέλος των πρωταθλημάτων όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ανδρών ή γυναικών δεν μεταφέρονται οι κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής αγωνιστικής περιόδου, αλλά μεταφέρονται και εκτίονται οι ποινές που έχουν επιβληθεί από συμπλήρωση κίτρινων καρτών».

Αν ο Πανθουριακός δικαιωθεί, τότε θα κερδίσει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0 και από το Λουτράκι θα αφαιρεθεί ένας βαθμός. Ετσι, λοιπόν η βαθμολογία που είναι τώρα έτσι:

Λουτράκι 31

Παναχαϊκή 30

Πανθουριακός 28

Θύελλα 24

Θα γίνει έτσι:

Πανθουριακός 31

Παναχαϊκή 30

Λουτράκι 27

Θύελλα 24

Για την Παναχαϊκή δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, αλλά για τη Θύελλα αλλάζουν. Αντί για τέσσερις, η διαφορά της με την ομάδα που βρίσκεται από πάνω της (Λουτράκι) μειώνεται στους τρεις. Η ομάδα της Κορινθίας θα φτάσει λογικά στους 33 (στα παιχνίδια με Πανγυθεατικό και Ερμή), όμως έχει να παίξει εκτός έδρας με Θύελλα και Παναχαϊκή. Σε κάθε περίπτωση, αν η Θύελλα κάνει αυτό που πρέπει, ρυθμιστής για την παραμονή της θα είναι η Παναχαϊκή.

Ας περιμένουμε όμως πρώτα, την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ και στη συνέχεια το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα Θύελλα – Παναχαϊκή για να δούμε κατά πόσα θα έχουν βάση όλα τα παραπάνω.

