Η εορτή της Υπαπαντής στην Μητρόπολη Πατρών ΦΩΤΟ

Με λαμπρότητα ερτάσθηκε και φέρτος, στην Πάτρα, η Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Υπαπαντής.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος, χοροστάστησε στον Εσπερινό στον ομώνυμο ναό, στο Κάτω Καστρίτσι Πατρών, ενώ ανήμερα της εορτής ετέλεσε λειτουργία στο ναό της Υπαπαντής στις Καμάρες Αιγιαλείας.

Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, χοροστάτησε στον Εσπερινό στις Καμέρες και ανήμερα στο ναό της Υπαπαντής, στο Κάτω Καστρίτσι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



