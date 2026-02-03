Η εορτή της Υπαπαντής στην Μητρόπολη Πατρών ΦΩΤΟ
Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Υπαπαντής
Με λαμπρότητα ερτάσθηκε και φέρτος, στην Πάτρα, η Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Υπαπαντής.
Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος, χοροστάστησε στον Εσπερινό στον ομώνυμο ναό, στο Κάτω Καστρίτσι Πατρών, ενώ ανήμερα της εορτής ετέλεσε λειτουργία στο ναό της Υπαπαντής στις Καμάρες Αιγιαλείας.
Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, χοροστάτησε στον Εσπερινό στις Καμέρες και ανήμερα στο ναό της Υπαπαντής, στο Κάτω Καστρίτσι.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News