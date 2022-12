Η επική εορταστική γκάφα του Σούνακ: Ρώτησε άστεγο αν είναι επιχειρηματίας

Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό για τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, αφού έκανε την επικότερη εορταστική γκάφα των ημερών.

Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ επικρίθηκε δριμύτατα σήμερα επειδή φάνηκε να μην έχει καμία επαφή με τον απλό κόσμο, καθώς ρώτησε έναν άστεγο, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αν είναι επιχειρηματίας και θέλει να ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ο Σούνακ, πρώην στέλεχος της τράπεζας Goldman Sachs και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία, σερβίριζε πρωινό σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο, την Παρασκευή.

Όλα κυλούσαν ομαλά, έως ότου ο βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε να πιάσει κουβέντα με έναν άστεγο άνδρα. Έτσι ο κ. Σούνακ τον ρώτησε με απόλυτη φυσικότητα τον άνδρα εάν εργάζεται – που αλλού; – στις επιχειρήσεις. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν τουλάχιστον αμήχανος, με την αντιπολίτευση να τον χαρακτηρίζει βασανιστικό.

Ο άνδρας σε αυτήν την απρόσμενη ερώτηση, απάντησε ότι είναι άστεγος, αλλά ο Ρίσι Σούνακ δεν πτοήθηκε. Αντιθέτως μίλησε για το δικό του λαμπρό παρελθόν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ρώτησε τον άνδρα εάν «θα ήθελε να ασχοληθεί».

Ο άνδρας απάντησε με χιούμορ: «Δεν θα με πείραζε, αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα πρώτα να περάσω τα Χριστούγεννα». Και στη συνέχεια εξήγησε στον πρωθυπουργό της χώρας ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να βρει ένα προσωρινό κατάλυμα για τα Χριστούγεννα, ώστε να μην είναι στον δρόμο.

Η Άντζελα Ρέινερ, η αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, ανάρτησε στο Twitter ένα στιγμιότυπο της συνομιλίας, χαρακτηρίζοντας την «θλιβερή». Ένας άλλος βουλευτής των Εργατικών, ο Μπιλ Έστερσον, είπε ότι ο Σούνακ ήταν «εκτός τόπου».

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he “works in business”, then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) December 24, 2022