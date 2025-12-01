Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο και οι διαπραγματεύσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Διήμερη επίσκεψη στο Στο Λονδίνο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα Δευτέρα 1/12/2025 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, όπου μεταξύ αλλων θα εκφωνήσει ομιλία στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς.

Η κυβέρνηση αποδίδει, μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς εκεί θα δώσουν το «παρών» οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες, με 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους $30 τρισ. περίπου.

Η επίσκεψη αυτή δεν έχει αντικείμενο τις προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ωστόσο κάθε ταξίδι του πρωθυπουργού στη βρετανική πρωτεύουσα και οι επαφές με Βρετανούς αξιωματούχους έμμεσα είναι και μια ακόμη υπενθύμιση για το σημαντικό και διαχρονικό δίκαιο αίτημα της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι στο θέμα αυτό υπάρχει στρατηγική και ότι μάλιστα είναι σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις.

«Κάθε διαπραγμάτευση, που γίνεται υπό το φως το ήλιου, λέγοντας τα επιχειρήματά σου, αυτομάτως έχεις χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαπραγματευτικού σου πλεονεκτήματος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι απαντούμε πάντοτε στις προκλήσεις, ενισχύουμε το διάλογο, εξαντλούμε τα εργαλεία της πολιτιστικής διπλωματίας, ενημερώνουμε συστηματικά και τους πολιτικούς και την επιστημονική κοινότητα και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, υπάρχουν οι αποδείξεις -και τις γνωρίζετε- ότι ό,τι ουσιαστικό και χειροπιαστό έγινε στο θέμα των Γλυπτών τα τελευταία πενήντα χρόνια, έγινε μέσα στην τελευταία εξαετία» είχε υπογραμμίσει πρόσφατα από το βήμα της Βουλής η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει πρόσφατα για το θέμα αν και εμφανιστηκε σχετικά συγκρατημένος: «Δεν πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα θέλαμε. Εγώ θα συνηγορήσω πάντοτε ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν. Θα επιμείνω προσωπικά. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, αλλά η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει υπέρ μας».

Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση που δημοσίευσαν οι Times, υπάρχει ευρεία υποστήριξη της επιστροφής τους από ψηφοφόρους όλων των πολιτικών κομμάτων, καθώς περίπου οι μισοί υποστηρικτές του Reform και των Συντηρητικών συμφώνησαν ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το Βρετανικό Μουσείο και να επιστρέψουν στην Αθήνα. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα όταν το Μουσείο ξεκινήσει την ανακαίνισή του που θα κοστίσει 1 δισ. λίρες, η οποία θα περιλαμβάνει το κλείσιμο της Πινακοθήκης Duveen όπου φυλάσσονται σήμερα. Στην ερώτηση πώς θα ψήφιζαν σε ένα δημοψήφισμα για το θέμα, το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα επέλεγαν την επιστροφή τους, με μόνο το 22% να ψηφίζει υπέρ της παραμονής τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ του Βρετανού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Γουίλκινσον με τον απλό όσο και εύγλωττο τίτλο «The Marbles», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου στο Central Scotland Documentary Festival . Ο Γουίλκινσον έστρεψε το φακό του στα Γλυπτά του Παρθενώνα, που όπως έχει δηλώσει, είναι το «νούμερο ένα ζήτημα στον παγκόσμιο διάλογο για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών».

Τον Μάιο του 2024, η Ζεϊνέπ Μποζ, επικεφαλής του Τμήματος Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Αρχαιοτήτων της Τουρκίας δήλωσε στην 24η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης: «Δεν είναι σε γνώση μας η ύπαρξη εγγράφου το οποίο να νομιμοποιεί αυτή την αγορά των Γλυπτών του Παρθενώνα, η οποία έγινε τότε από τους αποικιοκράτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε την νομιμότητά της ακόμη και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής».

