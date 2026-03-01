Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν

Στους 148 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την πυραυλική επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ανεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι τραυματίες ανέρχονται σε 95. Τα περισσότερα θύματα είναι μικρές μαθήτριες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κοινοποίησε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο θηλέων καταστράφηκε και ότι σκοτώθηκαν «αθώα παιδιά».

«Αυτά τα εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

