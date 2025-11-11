Η ερασιτέχνης ηθοποιός Αθηνά Παπαργύρη στην «Π»: «Το χιούμορ τροφή για σκέψη»

Με μια νέα κωμωδία έκαναν την εμφάνισή τους οι δραστήριοι «Υποκριτές» στο «Μηχανουργείο» την περασμένη Παρασκευή. Τίτλος της «Να ‘μαστε και κάπου ανθρώποι» του Στράτου Ναλμπαντίδη, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά.

Θα παρουσιάζεται τα παρασκευοσαββατοκύριακα του Νοέμβρη και όπως σημειώνει στην «Π» η εκ των πρωταγωνιστών και βοηθός σκηνοθέτη Αθηνά Παπαργύρη, έχοντας ήδη παιχτεί οι τρεις πρώτες παραστάσεις, «το κοινό γελά δυνατά και αυθόρμητα, και αμέσως μετά μένει να σκεφτεί, χαμηλόφωνα». Η ίδια μιλά για την παράσταση και τον ρόλο της, την επίδραση του θεάτρου στη ζωή της, τις δυο «πτυχές της ψυχής» της.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το «Να ‘μαστε και κάπου ανθρώποι» είναι μια φράση που ακούγεται συχνά στην παράσταση και κρύβει μια βαθιά αλήθεια. Ολοι λίγο πολύ προσπαθούμε να φανούμε «σωστοί», «αποδεκτοί», «όπως πρέπει», ξεχνώντας ποιοι είμαστε στ’ αλήθεια. Η παράσταση, μέσα από το γέλιο, μας φέρνει αντιμέτωπους με τα στερεότυπα, με το «τι θα πει ο κόσμος» και με την ανάγκη να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς φόβο. Το χιούμορ δεν είναι μόνο για διασκέδαση· μας βάζει να σκεφτούμε πόσο αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, πόσο υπερασπιζόμαστε την αλήθεια μας και πόσο άνθρωποι είμαστε.

ΚΟΝΤΡΑ ΡΟΛΟΣ

Η ηρωίδα μου είναι επιτυχημένη, λεσβία και ευθύς χαρακτήρας, κάτι που για κάποιους «ταράζει τα νερά». Μου αρέσει γιατί δεν ζητά συγγνώμη για το ποια είναι και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κανέναν ρόλο. Η ισορροπία δύναμης και ευαισθησίας, αλλά και το κόντρα για μένα του ρόλου, ήταν πρόκληση και απόλαυση να την ανακαλύψω.

«ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ» ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι βαθιά μέσα στην ψυχή, μια συνεχής εξερεύνηση των συναισθημάτων, των φόβων και των επιθυμιών που συχνά παραμένουν κρυμμένα. Ξεκλειδώνει κομμάτια του εαυτού μου που δεν γνώριζα καν ότι υπάρχουν, φωτίζοντας νέες πτυχές. Με διδάσκει να είμαι αυθεντική, να εκτίθεμαι χωρίς φόβο και να αναπτύσσω ειλικρινείς σχέσεις, όχι μόνο με τους ανθρώπους που μοιράζομαι το σανίδι, αλλά και με το κοινό. Αφού δεν φοράς απλώς μια μάσκα, καταθέτεις την ψυχή σου. Είναι μεγάλη η χαρά μου που ανήκω στους «Υποκριτές», μια ομάδα με πορεία, που ζει με ψυχή, με αληθινή αγάπη για το θέατρο και με συνεργασία που εμπνέει. Κάθε πρόβα και κάθε παράσταση μαζί τους, είναι μια μοναδική εμπειρία.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η εμπειρία είναι πραγματικό σχολείο. Βλέπω τη δουλειά συνολικά και ανακαλύπτω τις μικρές λεπτομέρειες κάθε σκηνής. Ο σκηνοθέτης και δάσκαλός μας, κ. Μ. Παπλάς, είναι οδηγός και πηγή έμπνευσης· ο τρόπος που επικοινωνεί και δημιουργεί χώρο για όλους μας να αναπνέουμε καλλιτεχνικά με ενθαρρύνει να βρίσκω τη δική μου φωνή πάνω στη σκηνή. Τον ευχαριστώ βαθιά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που κάνουν κάθε πρόβα και κάθε παράσταση μοναδική εμπειρία δημιουργίας και αυτογνωσίας.

ΔΑΚΡΥ – ΓΕΛΙΟ

Αγαπώ την κωμωδία γιατί μέσα από το χιούμορ θίγεις θέματα που αλλιώς θα προκαλούσαν άμυνα· στο γέλιο υπάρχει κάθαρση και ανθρωπιά. Δράμα; Φυσικά και θα έλεγα ναι. Και ελπίζω εδώ να διαβάζει ο κύριος Παπλάς (γέλιο). Κάθε ρόλος που με προκαλεί να ψάξω βαθύτερα, να συγκινηθώ ή να πονέσω είναι πρόκληση που θέλω να ζήσω. Η υποκριτική δεν έχει όρια· έχει μόνο αλήθειες που περιμένουν να ειπωθούν, είτε με δάκρυ είτε με γέλιο.

Πώς «συνομιλούν» οι δύο πλευρές σου; Οι μαθητές σου σε έχουν δει επί σκηνής;

Ομολογώ πως ακούγεται κάπως οξύμωρο. Αλλά για μένα είναι απλώς πτυχές της ψυχής μου. Ισως γιατί, όπως μου αρέσει να λέω, τα μαθηματικά και το θέατρο αναζητούν την αλήθεια μέσα στο χάος ή δημιουργούν χάος (γέλιο). Αλλά και η διδασκαλία θέατρο είναι, με απαιτητικό κοινό και χειροκρότημα σιωπηλό, που φτάνει ωστόσο στα αφτιά και την ψυχή σου. Εχουν έρθει μαθητές μου να με δουν στη σκηνή και είναι απίστευτα συγκινητικό για μένα. Είναι ό,τι πιο όμορφο να νιώθω δασκάλα τους εκτός σχολικής αίθουσας και να τους θυμίζω πως γνώση και δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν.

