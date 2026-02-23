Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο

Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων - Βίντεο
23 Φεβ. 2026 16:31
Pelop News

Η ομάδα της ΕΣΚΑ-Η με 2/2 βολές του Γεωργόπουλου στα τελευταία 23΄΄ της αναμέτρησης, αλλά και με καλή άμυνα στη συνέχεια, επικράτησε με σκορ 71-70 επί της μικτής ομάδας των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ και με απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες στον Ομιλο του Νότου, προκρίθηκε για δεύτερη χρονιά στην τελική φάση (κορυφαία 6άδα) του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ενωσεων της ΕΟΚ που θα γίνει τον Μάιο.

Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά, με την ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου να έχει πρωταγωνιστές τους Βλάχο (16π.), Γεωργόπουλο (15π.), Κανταρτζόπουλο (10π.) και Βερβίτα (9π.), χωρίς, όμως, να υστερήσει κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες (για την ιστορία σκόραραν και οι Αγγελής 2, Φαληδέας 3, Τακουμάκης 6, Τρικόγιας 2, Γκουϊας 4, Σταυρουλάκης 2 και Γιατράς 2). Η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως από την αποστολή της ΕΣΚΑ-Η και η διοίκηση της Ενωσης συνεχάρη τα παιδιά για την επιτυχία τους. Τα 10λεπτα ήταν: 25-17, 37-39 (ημ.), 55-54, 71-70.

Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων - Βίντεο

«Ηταν ένα πολύ δυνατό τετραήμερο, γεμάτο εμπειρίες για τα παιδιά μας, τα οποία ανταγωνίστηκαν τους συναθλητές τους στον Νότο», δήλωσε ο προπονητής της ΕΣΚΑ-Η Γιάννης Δίπλαρος και πρόσθεσε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι που σταθήκαμε σε υψηλό επίπεδο για τις συγκεκριμένες ηλικίες, παίρνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση στην τελική φάση του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος της ΕΟΚ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αλλά και σε όλους τους Ομοσπονδιακούς προπονητές των Κλιμακίων. Είμαστε ένα μεγάλο σταφ, το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει νέα ταλέντα για το ελληνικό μπάσκετ».

Θυμίζουμε ότι το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείτο από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).

Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ