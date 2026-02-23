Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο

Η ομάδα της ΕΣΚΑ-Η με 2/2 βολές του Γεωργόπουλου στα τελευταία 23΄΄ της αναμέτρησης, αλλά και με καλή άμυνα στη συνέχεια, επικράτησε με σκορ 71-70 επί της μικτής ομάδας των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ και με απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες στον Ομιλο του Νότου, προκρίθηκε για δεύτερη χρονιά στην τελική φάση (κορυφαία 6άδα) του Πανελληνίου πρωταθλήματος Ενωσεων της ΕΟΚ που θα γίνει τον Μάιο.

Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά, με την ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου να έχει πρωταγωνιστές τους Βλάχο (16π.), Γεωργόπουλο (15π.), Κανταρτζόπουλο (10π.) και Βερβίτα (9π.), χωρίς, όμως, να υστερήσει κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες (για την ιστορία σκόραραν και οι Αγγελής 2, Φαληδέας 3, Τακουμάκης 6, Τρικόγιας 2, Γκουϊας 4, Σταυρουλάκης 2 και Γιατράς 2). Η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως από την αποστολή της ΕΣΚΑ-Η και η διοίκηση της Ενωσης συνεχάρη τα παιδιά για την επιτυχία τους. Τα 10λεπτα ήταν: 25-17, 37-39 (ημ.), 55-54, 71-70.

«Ηταν ένα πολύ δυνατό τετραήμερο, γεμάτο εμπειρίες για τα παιδιά μας, τα οποία ανταγωνίστηκαν τους συναθλητές τους στον Νότο», δήλωσε ο προπονητής της ΕΣΚΑ-Η Γιάννης Δίπλαρος και πρόσθεσε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι που σταθήκαμε σε υψηλό επίπεδο για τις συγκεκριμένες ηλικίες, παίρνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση στην τελική φάση του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος της ΕΟΚ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αλλά και σε όλους τους Ομοσπονδιακούς προπονητές των Κλιμακίων. Είμαστε ένα μεγάλο σταφ, το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει νέα ταλέντα για το ελληνικό μπάσκετ».

Θυμίζουμε ότι το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείτο από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).

Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης.

