Η ΕΣΚΑ-Η σε τροχιά εκλογών, ο Παναγιώτης Λυκούδης έχει την εμπιστοσύνη των σωματείων

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην ΕΣΚΑ-Η έχει ήδη ξεκινήσει και τα σωματεία-μέλη της Ενωσης θα κληθούν να βρεθούν ξανά στην κάλπη προς τα μέσα Μαΐου. Φυσικά ο Παναγιώτης Λυκούδης απολαμβάνει ευρείας εμπιστοσύνης και εκτίμησης κι αναμένεται να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ίδιου και των συνεργατών του, με τις πληροφορίες της «Π» να αναφέρουν, μάλιστα, ότι η ομάδα του θα διευρυνθεί περαιτέρω με νέες δυνάμεις.

Αλλωστε, το προφίλ του Παναγιώτη Λυκούδη περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του μπάσκετ σε επίπεδο ΕΣΚΑ-Η και την επίλυση σοβαρών θεμάτων. Είναι ενωτικός, ηπίων τόνων (αλλά και δυναμικός όποτε επιβάλλεται) και διακρίνεται για την εργατικότητά του και την αφοσίωσή του με ό,τι καταπιάνεται. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι από τους λίγους παράγοντες σε όλη τη χώρα ίσως που μπορεί να είναι σε απευθείας επικοινωνία με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Αθλητισμού, όσο και σε επίπεδο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προωθώντας αιτήματα και δίνοντας άμεσες λύσεις. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι κατέχει και τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ, μέσα από την οποία είναι σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με τα αποτελέσματα, ειδικά για την ανακατασκευή του «στοιχειωμένου» μέχρι σήμερα βοηθητικού του «Τόφαλος», να είναι ευδιάκριτα.

Αν και σύντομα θα προχωρήσει και ο ίδιος ο Παναγιώτης Λυκούδης στον δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της σημερινής διοίκησης (με επιτυχίες στην αποκέντρωση, στην ανάπτυξη, στη συνεργασία και στη στήριξη των συλλόγων), εντούτοις δεν χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις για το ότι τα σωματεία-μέλη της ΕΣΚΑ-Η του έχουν ήδη βάλει πολύ καλό βαθμό, σκοπεύοντας να του ανανεώσουν την επιτυχημένη θητεία.

