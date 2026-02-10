Η Εταιρεία Σπανόπουλος «φλερτάρει» το λιμάνι του Αιγίου: Το επόμενο βήμα για το μεγάλο ντιλ

Κομβικό ρόλο παίζει ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΤΑΪΠΕΔ, Στ. Πιτσιόρλας, τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας – Τι εξομολογήθηκε στην «Π» στέλεχος της δημοτικής αρχής

Μέχρι το Πάσχα το αργότερο θα κάνει την τελική κίνηση η Σπανόπουλος Group για το λιμάνι Αιγίου
10 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων θα μπει το επόμενο διάστημα το θεωρητικό, για την ώρα, ενδιαφέρον του μεγάλου Ομίλου εταιρειών στον χώρο της ναυτιλίας, «Σπανόπουλος Group», για το λιμάνι του Αιγίου.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πελοπόννησος», η συγκεκριμένη εταιρεία προσανατολίζεται να κάνει την κρούση της πριν το Πάσχα, με «στοιχεία, έγγραφα και προτάσεις».

Στέλεχος της δημοτικής αρχής, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, επειδή το θέμα είναι ακόμα σε προκαταρκτικό-φιλολογικό στάδιο, τόνισε στην «Π» ότι η κρούση που έχει κατατεθεί είναι μακράν η πιο σοβαρή έως τώρα και γι’ αυτό ακριβώς στον Δήμο διατηρούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο Στέργιος Πιτσιόρλας

Ισως να παίζει ρόλο σ’ αυτό ότι «μεσάζων» στο υπό διερεύνηση ντιλ είναι ο Στέργιος Πιτσιόρλας, που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΪΠΕΔ). Ο κ. Πιτσιόρλας είναι τεχνικός σύμβουλος του Ομίλου Σπανόπουλος.

Η «Πελοπόννησος», αναζητώντας πληροφορίες σε επιχειρηματικούς κύκλους, πιστοποίησε πως πράγματι ο Ομιλος Σπανόπουλος είναι μια πολύ αξιόπιστη και σοβαρή εταιρεία, κάτι που σημαίνει ότι εάν το ενδιαφέρον της για το λιμάνι του Αιγίου τελεσφορήσει, τότε θα μιλάμε για ένα χρυσοφόρο ντιλ για την περιοχή.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της δημοτικής αρχής Αιγιάλειας ανέλυσε στην «Π»: «Ολες οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για τον επενδυτή είναι πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εταιρεία και, κυρίως, εταιρεία που γνωρίζει το αντικείμενο. Κατά καιρούς έχουν περάσει κάμποσοι Ομιλοι και εταιρείες, μαθαίνοντας πως το λιμάνι είναι αναξιοποίητο. Ρωτάνε, αλλά μετά εξαφανίζονται. Η συγκεκριμένη εταιρεία δείχνει διαφορετική. Αλλά η κουβέντα μας είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Προσέξτε, όμως, τη διαφορά: εκτιμώ ότι αυτή τη φορά η κρούση είναι η πιο σοβαρή που έχει γίνει. Εκτιμώ ότι ο συγκεκριμένος επενδυτής ενδιαφέρεται πραγματικά. Περιμένουμε, με βάση όσα μας είπε, πως πολύ σύντομα θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο».

Η πρώτη κρούση, διά ζώσης μάλιστα, είχε γίνει τέλος Ιανουαρίου, φέτος, όταν στελέχη του Ομίλου εταιρειών είχαν επισκεφτεί τα γραφεία του δημάρχου Τάκη Ανδριόπουλου, παρόντων του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, Ανδρέα Οικονόμου.

Η κουβέντα έγινε για όλο το κομμάτι του λιμανιού, παλιό και καινούργιο, τη χερσαία λιμενική ζώνη και μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν η προκαταρκτική κουβέντα αφορά πλάνα της εταιρείας μόνο για κατασκευή μαρίνας mega yacht και χώρων υποδοχής ή αφορά και κάτι περισσότερο. Πάντως, η εταιρεία είναι έξπερτ στο κομμάτι κατασκευής μαρίνας mega yacht και χώρων υποδοχής.

Ενα «νέο» Πέραμα οραματίζονται στο Αίγιο

Μία από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που διαθέτει Ναυπηγεία, ρυμουλκά και μια σειρά υποστηρικτικών εταιρειών και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε πλοία και λιμάνια, είναι η Spanopoulos Group.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ναυπηγείου, τόσο στη Σαλαμίνα, όσο και στο Πέραμα, μπορούν να φιλοξενήσουν όλους τους τύπους των σκαφών και mega yachts.

Το ναυπηγείο σκαφών αναψυχής Σπανόπουλου στο Πέραμα καταλαμβάνει έκταση 17,000 τετραγωνικών μέτρων, ικανό να φιλοξενήσει θαλαμηγούς (mega yachts) από 25 έως 65 μέτρα, καθώς και 2.500 τετραγωνικά μέτρα γραφείων, συνεργείων, αποθήκες, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, καφετέρια, βεράντα, καθώς και χώρους φιλοξενίας για πληρώματα και επισκέπτες. Αφεντικά είναι ο Ιγνάτιος και ο Μιχάλης.

Το 2014 ο Ομιλος προχώρησε στην κατασκευή φορτηγίδας αυτόματης ανύψωσης «IGNATIOS V» και ίδρυση και κατασκευή ενός υπερσύγχρονου ναυπηγείου πολυτελών σκαφών αναψυχής, 17.000 m2 στο Πέραμα.

Το 2022 αγόρασε άλλα δύο ρυμουλκά και συμμετέχει σε κοινοπραξία ρυμουλκών με τον Κώστα Λυμπουσάκη και την οικογένεια Βερνίκου.

