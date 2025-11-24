Η European Super League επέστρεψε και διεκδικεί από την UEGA αποζημίωση μαμούθ!

Προγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν πιθανή απαίτηση 4,5 δισ. ευρώ μόνο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και η A22 δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το συνολικό ποσό

24 Νοέ. 2025 23:21
Πριν σχεδόν έναν χρόνο, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024 η εταιρία Α22, το όχημα που δημιούργησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για να διατηρήσουν ζωντανό το όραμα της European Super League, είχε προχωρήσει σε μια κίνηση έκπληξη καθώς απέστειλε επίσημη επιστολή σε FIFA και UEFA, ενημερώνοντας ότι το όλο πρότζεκτ έχει μετονομαστεί σε… Unify League (Ενοποιημένη Λίγκα ή Ενοποιημένο πρωτάθλημα) το οποίο σέβεται πλήρως το αθλητικό μοντέλο καθώς οι 64 ομάδες που θα μετέχουν στις τρεις κατηγορίες (Star League -1η με 16 ομάδες, Gold League-2η με 16 ομάδες, Blue League-3η με 32 ομάδες) θα διεκδικούν τις θέσεις τους μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων. Κάτι τελείως διαφορετικό απ’ αυτό που πρέσβευε η ESL και γι’ αυτόν τον λόγο η Α22 ζητούσε στην ίδια επιστολή να επιτρέψει η UEFA να ξεκινήσει η Unify League τη σεζόν 2025-2026.

Η UEFA φυσικά και δεν απάντησε στην εταιρία, αλλά μετά από αρκετούς μήνες που φαινόταν να βρίσκεται σε παρατεταμένη χειμερία νάρκη, η διπλή δικαστική νίκη (σε Εμπορικό Δικαστήριο τον Μάιο και Εφετείο της Μαδρίτης πριν 10 ημέρες) άλλαξε και πάλι τα δεδομένα η ισπανική δικαιοσύνη καταδίκασε UEFA και FIFA για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης χαιρετίζει την απόφαση του Εφετείου της Μαδρίτης, η οποία απορρίπτει τις εφέσεις που κατέθεσαν UEFA, RFEF και LaLiga, επιβεβαιώνοντας ότι η UEFA, στην υπόθεση της Super League, παραβίασε σοβαρά τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι: «αυτή η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την αξίωση των σημαντικών ζημιών και αποζημιώσεων που υπέστη ο σύλλογος», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ στις 30 Οκτωβρίου και 20 ημέρες αργότερα φρόντισε να αποδείξει ότι εννοούσε την κάθε λέξη.

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ η Α22 έχει καταθέσει επίσημο αίτημα στην UEFA για την αναγνώριση της Super League, ενώ παράλληλα ξεκινά διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων για ζημιές που θεωρεί ότι προκλήθηκαν από κανονισμούς αντίθετους προς το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η διεκδίκηση αποζημιώσεων θα κατατεθεί στη Μαδρίτη (…) και βασίζεται στο ότι, κατά την A22, η παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού έχει ήδη κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ισπανικά δικαστήρια. Άρα, το μόνο που απομένει είναι η εκτίμηση του οικονομικού ύψους της ζημίας από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα.

Προγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν πιθανή απαίτηση 4,5 δισ. ευρώ μόνο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και η A22 δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το συνολικό ποσό.

Παράλληλα, η εταιρεία υπέβαλε νέο αίτημα αναγνώρισης της Super League ως θεμιτής διοργάνωσης, κάτι που θεωρεί ότι απορρέει από τις δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν την UEFA να μην εμποδίζει νέους ανταγωνιστές στην αγορά.

Η στάση της Ρεάλ και τα επόμενα βήματα
«Η Super League είναι απαραίτητη. Σε χρόνο ρεκόρ καταρρίψαμε ένα μονοπώλιο 60 ετών. Κανείς δεν μπορεί να μας τιμωρήσει επειδή εργαζόμαστε για το μέλλον μας. Ζητάμε αποζημίωση και προχωράμε στην οργάνωση της διοργάνωσης.»,, δήλωσε την Κυριακή 23/11 στη συνέλευση των μετόχων του συλλόγου ο πρόεδρος της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ δίνοντας το στίγμα των επόμενων ενεργειών.

Το δικαστικό σκέλος αναμένεται να χρειαστεί έως 18 μήνες, ενώ η A22 τονίζει ότι δεν κλείνει τη δυνατότητα συμφωνίας με την UEFA, αν και θεωρεί ότι αυτό είναι πλέον απίθανο χωρίς εξωτερική πίεση από τα ίδια τα κλαμπ.

Το φορμάτ της νέας διοργάνωσης

Το σχέδιο της Super League παραμένει ενεργό και προβλέπει:

τρεις κατηγορίες (Star, Gold, Blue League) στα πρότυπα των Champions, Europa και Conference League,

δύο ομίλους των 18 ομάδων στην κορυφαία βαθμίδα,

οκτώ ματς ανά ομάδα στη φάση ομίλων,

play-offs και νοκ άουτ διαδικασία παρόμοια με το σημερινό μοντέλο της UEFA,

ενιαία διοίκηση με συμμετοχή συλλόγων, παικτών και UEFA-FIFA,

πλατφόρμα απευθείας πρόσβασης στους φιλάθλους.

Πηγές της A22 υποστηρίζουν ότι με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, η UEFA δεν έχει νομικό περιθώριο να αρνηθεί την αδειοδότηση της διοργάνωσης.

