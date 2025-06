Η ευγνωμοσύνη του Τραμπ για τη συγγνώμη του Μασκ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ευγνώμων» για τη μεταμέλεια που εξέφρασε ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και το «επεισόδιο» μεταξύ τους θεωρείται λήξαν.

Γιατί ο Τραμπ λέει τώρα άλλα για τον Μασκ: Δεν τρέφω κακία

Ο Έλον Μασκ παραδέχθηκε πως το «παρατράβηξε» στην κριτική του εναντίον του μέχρι πρότινος στενού συμμάχου του και προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και εμφανίστηκε μεταμελημένος για τα όσα είπε.

«Ο πρόεδρος είδε την ανάρτηση που έκανε ο Έλον σήμερα το πρωί και είναι ευγνώμων», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε ξεκινήσει να επανεξετάζει κάποια από τις πολλές συμβάσεις που έχουν συνάψει οι εταιρείες του Μασκ με το ομοσπονδιακό κράτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τρεις πηγές, ο Τραμπ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Μασκ αργά το βράδυ της Δευτέρας και στη συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε μετανιωμένος για κάποιες από τις αναρτήσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Δεν διευκρίνισε ωστόσο σε ποιες αναρτήσεις αναφερόταν.

