Η Εύη Βατίδου αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από το «πώς παίρνω το 100» ΒΙΝΤΕΟ

Χρόνια μετά τη στιγμή που έγινε viral, η Εύη Βατίδου εξηγεί τι πραγματικά σκεφτόταν όταν ακούστηκε η περίφημη ατάκα «πώς παίρνω το 100», φωτίζοντας το τηλεοπτικό παρασκήνιο της εποχής.

Η Εύη Βατίδου αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από το «πώς παίρνω το 100» ΒΙΝΤΕΟ
15 Ιαν. 2026 12:43
Pelop News

Την ιστορία πίσω από μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές ατάκες των τελευταίων δεκαετιών αποκάλυψε η Εύη Βατίδου, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη τη βραδιά που καταγράφηκε από την κάμερα του Alter να ρωτά πώς καλείται η Άμεση Δράση.

Μιλώντας μέσα από live που πραγματοποίησε στο TikTok, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Εύη Βατίδου αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε τότε μεταξύ του πρώην συζύγου της, Αλέξης Κούγιας, και του δημοσιογράφου Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

Όπως είπε, η μεταξύ τους σχέση χαρακτηριζόταν από έντονες αντιπαραθέσεις και εξίσου έντονες περιόδους συμφιλίωσης. «Η κόντρα τους ήταν το κάτι άλλο. Τη μία τσακώνονταν, την άλλη αγαπιόντουσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα της εποχής.

Το βράδυ του περιστατικού, ο Αλέξης Κούγιας, εκνευρισμένος επειδή δεν έβγαινε τηλεφωνικά στην εκπομπή, αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος στο στούντιο του Alter, με την Εύη Βατίδου να τον ακολουθεί, χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί. Όταν έφτασαν, η καγκελόπορτα του σταθμού ήταν κλειδωμένη και στο σημείο είχε στηθεί κάμερα.

Καθώς ο δικηγόρος προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα χωρίς αποτέλεσμα, της είπε «πάρε το 100» και εκείνη απάντησε αυθόρμητα «πώς παίρνουν το 100;», φράση που έμελλε να μείνει στην τηλεοπτική ιστορία.

Όπως εξήγησε σήμερα, η απορία της είχε πρακτική βάση. «Τότε μόλις είχε μπει το 210 στις σταθερές γραμμές. Δεν ήξερα αν από το κινητό πρέπει να βάλεις πρόθεμα ή αν πατάς κατευθείαν το 100», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ερώτηση δεν ήταν αφέλεια αλλά σύγχυση της στιγμής.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εύη Βατίδου έβαλε τέλος σε ένα παλιό τηλεοπτικό μυστήριο, δίνοντας το πραγματικό πλαίσιο πίσω από μια φράση που για χρόνια σχολιάστηκε – και σατιρίστηκε – όσο λίγες.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ