Η Εύη Βατίδου αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από το «πώς παίρνω το 100» ΒΙΝΤΕΟ

Την ιστορία πίσω από μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές ατάκες των τελευταίων δεκαετιών αποκάλυψε η Εύη Βατίδου, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη τη βραδιά που καταγράφηκε από την κάμερα του Alter να ρωτά πώς καλείται η Άμεση Δράση.

Μιλώντας μέσα από live που πραγματοποίησε στο TikTok, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Εύη Βατίδου αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε τότε μεταξύ του πρώην συζύγου της, Αλέξης Κούγιας, και του δημοσιογράφου Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

Όπως είπε, η μεταξύ τους σχέση χαρακτηριζόταν από έντονες αντιπαραθέσεις και εξίσου έντονες περιόδους συμφιλίωσης. «Η κόντρα τους ήταν το κάτι άλλο. Τη μία τσακώνονταν, την άλλη αγαπιόντουσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα της εποχής.

Το βράδυ του περιστατικού, ο Αλέξης Κούγιας, εκνευρισμένος επειδή δεν έβγαινε τηλεφωνικά στην εκπομπή, αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος στο στούντιο του Alter, με την Εύη Βατίδου να τον ακολουθεί, χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί. Όταν έφτασαν, η καγκελόπορτα του σταθμού ήταν κλειδωμένη και στο σημείο είχε στηθεί κάμερα.

Καθώς ο δικηγόρος προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα χωρίς αποτέλεσμα, της είπε «πάρε το 100» και εκείνη απάντησε αυθόρμητα «πώς παίρνουν το 100;», φράση που έμελλε να μείνει στην τηλεοπτική ιστορία.

Όπως εξήγησε σήμερα, η απορία της είχε πρακτική βάση. «Τότε μόλις είχε μπει το 210 στις σταθερές γραμμές. Δεν ήξερα αν από το κινητό πρέπει να βάλεις πρόθεμα ή αν πατάς κατευθείαν το 100», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ερώτηση δεν ήταν αφέλεια αλλά σύγχυση της στιγμής.

Με αυτόν τον τρόπο, η Εύη Βατίδου έβαλε τέλος σε ένα παλιό τηλεοπτικό μυστήριο, δίνοντας το πραγματικό πλαίσιο πίσω από μια φράση που για χρόνια σχολιάστηκε – και σατιρίστηκε – όσο λίγες.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



